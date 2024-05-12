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Активізація дій за трьома напрямками: Мусієнко пояснив, які наміри окупантів у Харківській області

Наступ у Харківській області: що планують окупанти та куди рухатимуться далі
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснюють стратегічний наступ у Харківській області. Ворог активізувався ще на деяких напрямках, проте постає питання, чи вдасться окупантам реалізувати наміри через нестачу особового складу.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі ведучій інформаційного телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

Наступ у Харківській області

– Я гадаю, що ми можемо говорити про стратегічний наступ ворога. Якщо раніше ще були певні сумніви, то зараз я можу сказати, що стратегічний намір російських військ – це охоплювальна операція і взяття в оточення Харкова як обласного центру. Зараз активність ворога поширена в районі Вовчанська, де вже йдуть бої практично на підходах. На сьогодні так само ворог активізувався ще у двох місцях, – звернув увагу він.

За словами аналітика, окупанти планують активізувати наступ у напрямку Козачої Лопані. Ще один напрямок – це Грайворон і Велика Писарівка на Сумщину, звідки вони намагатимуться рухатися на Золочів на Харківщині.

Зараз дивляться
Наступ у Харківській області: що планують окупанти та куди рухатимуться далі

Фото: DeepStateMapLive

– Очевидно, якщо ми подивимося на карту, то помітимо, активізація дій ворога відбувається за трьома напрямками, це свідчить про те, що стратегічно намір операції такий, – пояснив експерт.

Які можуть виникнути проблеми в окупантів

– Інше питання: чи вдасться це російським військам цього досягти та зробити? Дається взнаки нестача особового складу, а далі – оборонні дії наших військ. Вони розглядають запасний варіант, який вже озвучували частково. Це буферна або санітарна зона як мета проведення цієї операції, – наголосив він.

За словами Олександра Мусієнка, у разі провалу ця буферна або санітарна зона дасть можливість російським окупантам пізніше все одно наступати на Харків.

– Але розумієте, в чому полягає ситуація? Все залежатиме від того, чи матимуть вони якісь успіхи. Якщо вдасться до кінця травня те, що вони собі постановили, закріпитися у Вовчанську й південніше, створити 10-15 км буферну зону, тоді вони побачать перспективи для проведення наступальних дій, то підуть далі. І буде намір на взяття в напівкільце, напівоточення Харкова, – сказав експерт.

Олександр Мусієнко не виключає, що з цією метою ворог передислоковуватиме певні сили з південних рубежів на окупованих територіях, де вони не так задіяні зараз.

– Рівень будь-якої операції, того, що зможе досягти ворог, визначається тим, як швидко зараз прибуде озброєння. Українські сили реагують доволі активно та швидко, діють правильно на оборонних рубежах, але ще потрібна зброя, – наголосив аналітик.

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Війна в Україні, Вовчанськ, Олександр Мусієнко, Сумська область, Україна-Росія, Харківська область
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