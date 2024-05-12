Попытки российских оккупантов прорвать оборону остановлены: Сырский о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается обостренной. Российские войска активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины.

Ситуация на фронте в Харьковской области

Однако подразделения Сил обороны Украины ведут жесткие оборонительные бои, а попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, работает украинская разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем.

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— Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативные решения, в частности, кадровые, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский отметил, что на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Сейчас там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией.

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, нанося поражение врагу.

Бои на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях

На Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется, объяснил Александр Сырский.

В одних районах российские оккупанты имеют частичный успех, а в других — Силы обороны Украины вытесняют врага и улучшают свое тактическое положение.

Что происходит на Краматорском направлении

На Краматорском направлении российские войска до сих пор пытаются захватить город Часов Яр, продолжая наступательные действия восточнее города.

Россия безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, заявил главнокомандующий ВСУ.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад, подчеркнул Александр Сырский.

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