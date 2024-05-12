Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Инфографика
В Украине вырастут штрафы за уклонение от мобилизации: ВР приняла законопроект
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Попытки российских оккупантов прорвать оборону остановлены: Сырский о ситуации на фронте

Бои на фронте в Харьковской области 12 мая 2024 года — последние новости
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте остается обостренной. Российские войска активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины.

Ситуация на фронте в Харьковской области

Однако подразделения Сил обороны Украины ведут жесткие оборонительные бои, а попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, работает украинская разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем.

Сейчас смотрят

— Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативные решения, в частности, кадровые, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Бои на фронте в Харьковской области 12 мая 2024 года — последние новости

Фото: DeepStateMapLive

Александр Сырский отметил, что на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Сейчас там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией.

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, нанося поражение врагу.

Читайте также
РФ заранее планировала ИПСО при подготовке к наступлению в Харьковской области
Наступление в Харьковской области: как и зачем Россия готовила ИПСО

Бои на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях

На Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется, объяснил Александр Сырский.

В одних районах российские оккупанты имеют частичный успех, а в других — Силы обороны Украины вытесняют врага и улучшают свое тактическое положение.

Что происходит на Краматорском направлении

На Краматорском направлении российские войска до сих пор пытаются захватить город Часов Яр, продолжая наступательные действия восточнее города.

Бои на фронте в Харьковской области 12 мая 2024 года — последние новости

Фото: DeepStateMapLive

Россия безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, заявил главнокомандующий ВСУ.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад, подчеркнул Александр Сырский.

Читайте также
Сможет ли враг прорваться в Харьков во время наступления в области – объясняет Черник
Наступление РФ в Харьковской области: Черник объяснил, может ли враг продвинуться к Харькову

Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский, українські військові, Фронт, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Сумах: российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям
Взрывы в Сумах и области 12 мая 2024 года: что известно
Активизация действий по трем направлениям: Мусиенко объяснил, какие намерения оккупантов в Харьковской области
Наступление в Харьковской области: что планируют оккупанты и куда будут двигаться дальше
Это разумная альтернатива: в ГУР призывают оккупантов на Харьковском направлении сдаваться в плен
Андрій Юсов
В Харьковской области за двое суток эвакуировали более 4 тыс. человек – ОВА
евакуація, Харківщина
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь