Буданов о наступлении на Харьков: Враг заблокирован на рубежах, на которые смог зайти
С вечера 13 мая начала наблюдаться стремительная тенденция к стабилизации ситуации в Харьковской области.
Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.
Буданов – о наступлении на Харьков
В данный момент, говорит Кирилл Буданов, активная фаза пограничной операции длится пятые сутки.
– Сказать, что оккупанты имеют значительный успех, точно будет неправдой, но надо помнить, что ситуация достаточно напряженная и очень быстро меняется, – говорит глава ГУР.
В настоящее время противник уже заблокирован на рубежах, на которые смог зайти.
Продолжается операция Сил обороны Украины с целью вытеснения врага за пределы государства.
По словам Кирилла Буданова, армия РФ изначально планировала операцию и в Сумской области.
Сейчас россияне удерживают небольшие группировки в пограничье на Сумском направлении, однако пока ситуация не позволила им начать активные действия и перейти к наступлению.
Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.