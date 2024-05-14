Буданов о наступлении на Харьков: Враг заблокирован на рубежах, на которые смог зайти

С вечера 13 мая начала наблюдаться стремительная тенденция к стабилизации ситуации в Харьковской области.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

Буданов – о наступлении на Харьков

В данный момент, говорит Кирилл Буданов, активная фаза пограничной операции длится пятые сутки.

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– Сказать, что оккупанты имеют значительный успех, точно будет неправдой, но надо помнить, что ситуация достаточно напряженная и очень быстро меняется, – говорит глава ГУР.

В настоящее время противник уже заблокирован на рубежах, на которые смог зайти.

Продолжается операция Сил обороны Украины с целью вытеснения врага за пределы государства.

По словам Кирилла Буданова, армия РФ изначально планировала операцию и в Сумской области.

Сейчас россияне удерживают небольшие группировки в пограничье на Сумском направлении, однако пока ситуация не позволила им начать активные действия и перейти к наступлению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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