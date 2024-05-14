Буданов про наступ на Харків: Ворог заблокований на рубежах, на які зміг зайти

З вечора 13 травня почала простежуватись стрімка тенденція до стабілізації ситуації в Харківській області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.

Буданов – про наступ на Харків

Наразі, каже Кирило Буданов, активна фаза прикордонної операції триває вже п’яту добу.

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– Сказати, що окупанти мають значний успіх, точно буде неправдою, але треба пам’ятати, що ситуація доволі напружена й дуже швидко змінюється, – говорить очільник ГУР.

Наразі противник вже заблокований на рубежах, до яких зміг зайти.

Фото: ISW

Триває операція Сил оборони України, щоб почати витіснення ворога за межі держави.

Тож бої в регіоні, каже Кирило Буданов, триватимуть, однак ситуація станом на зараз не є катастрофічною.

Наразі в операції беруть участь усі сили, які росіяни мали в прикордонні.

Найближчими днями, за прогнозом очільника української розвідки, російське командування може залучити резерви.

Однак, попри це, армія РФ має на Харківському напрямку обмежені ресурси.

Найперше, про що просить українців Кирило Буданов, – не панікувати, адже головна мета операції на Харківщині – створити хаос всередині країни.

Нагадаємо, що нова хвиля наступу на Харків почалась 10 травня із посилених обстрілів на півночі області та спроб прориву лінії оборони.

За словами Кирила Буданова, з самого початку армія РФ планувала операцію й у Сумській області.

Наразі росіяни утримують невеликі угруповання в прикордонні на Сумському напрямку, однак поки ситуація не дозволила їм почати активні дії й перейти до наступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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