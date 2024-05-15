Зеленский перенес международные визиты, запланированные на ближайшие дни — ОП

Президент Владимир Зеленский 15 мая провел ежедневный селектор. Главные темы — ситуация в Харьковской области и обеспечение Сил обороны.

Зеленский отменил ближайшие международные визиты

В ОП отметили, что глава государства поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты их проведения.

Во время селектора Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

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— На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки — ГУР и СВР — видят все возможные шаги противника, — сообщает Офис президента.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский посетит Мадрид, чтобы подписать с главой испанского правительства Педро Санчесом двустороннее соглашение о гарантированной военной поддержке Украины в среднесрочной перспективе.

Соглашение о безопасности с Испанией будет аналогичным тем, которые Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

Источник : Офис президента

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