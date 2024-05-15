Зеленський переніс міжнародні візити, заплановані на найближчі дні – ОП

Президент ​​Володимир Зеленський 15 травня провів щоденний селектор. Головні теми – ситуація на Харківщині та забезпечення Сил оборони.

Зеленський скасував найближчі міжнародні візити

В ОП зауважили, що глава держави доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Під час селектору Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Зараз дивляться

– На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника, – повідомляє Офіс президента.

Раніше ЗМІ писали, що найближчими днями президент Володимир Зеленський відвідає Мадрид , щоб підписати з главою іспанського уряду Педро Санчесом двосторонню угоду про гарантовану військову підтримку України в середньостроковій перспективі.

Угода про безпеку з Іспанією буде аналогічною до тих, які Україна вже підписала з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.