Зеленський переніс міжнародні візити, заплановані на найближчі дні – ОП
Президент Володимир Зеленський 15 травня провів щоденний селектор. Головні теми – ситуація на Харківщині та забезпечення Сил оборони.
Зеленський скасував найближчі міжнародні візити
В ОП зауважили, що глава держави доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.
Під час селектору Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
– На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника, – повідомляє Офіс президента.
Раніше ЗМІ писали, що найближчими днями президент Володимир Зеленський відвідає Мадрид , щоб підписати з главою іспанського уряду Педро Санчесом двосторонню угоду про гарантовану військову підтримку України в середньостроковій перспективі.
Угода про безпеку з Іспанією буде аналогічною до тих, які Україна вже підписала з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.