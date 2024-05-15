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Зеленський переніс міжнародні візити, заплановані на найближчі дні – ОП

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент ​​Володимир Зеленський 15 травня провів щоденний селектор. Головні теми – ситуація на Харківщині та забезпечення Сил оборони.

Зеленський скасував найближчі міжнародні візити

В ОП зауважили, що глава держави доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Під час селектору Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

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– На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника, – повідомляє Офіс президента.

Раніше ЗМІ писали, що найближчими днями президент Володимир Зеленський відвідає Мадрид , щоб підписати з главою іспанського уряду Педро Санчесом двосторонню угоду про гарантовану військову підтримку України в середньостроковій перспективі.

Угода про безпеку з Іспанією буде аналогічною до тих, які Україна вже підписала з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

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Джерело: Офіс президента
Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Генеральний штаб України, Офіс президента, Харківська область
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