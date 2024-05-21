Как перевозить животных через границу — правила

Чтобы оформить ветеринарно-санитарный паспорт, нужно провести клинический осмотр животного, а также сделать соответствующие диагностические, профилактические лечебные обработки, включая исследования и прививки.

Такие паспорта выдает только Госпродпотребслужба и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления.

Для того чтобы отправиться за границу с питомцем, нужно подготовиться заранее.

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Пошаговый список действий и необходимые документы

Чтобы вывезти домашнее животное из Украины, нужно получить ветеринарное свидетельство формы №1, которое должно быть выписано не более чем за пять дней до запланированного выезда. Этот документ служит основой для получения международного ветеринарного сертификата, необходимого для пересечения границы. Обращение за ветеринарным свидетельством должно происходить в государственной ветеринарной клинике по месту жительства владельца животного. Выдача ветеринарного сертификата возможна только при условии, что животное имеет:

международный ветеринарный паспорт; в паспорте должны быть отметки о всех необходимых прививках, а также информация об обработке от паразитов. К слову, все прививки нужно сделать не менее, чем за 30 дней и не более, чем за 12 месяцев до отъезда; имеет результаты лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к возбудителю бешенства (FAVN тест, дата отбора материала для исследований — не позднее чем за 90 суток до получения ветеринарного свидетельства). в паспорте обязательно должна быть отметка об идентификации животных; за три дня до отъезда на основании ветеринарного паспорта владелец животного должен получить Госветклинике ветеринарное свидетельство №1. Выдается свидетельство на то количество дней, на которое у вас запланирована поездка, а после возвращения его стоит хранить еще месяц; перевозка животного в самолете или на поезде потребует наличия оплаченной багажной квитанции.

Что нужно учесть при выезде за границу с животными:

Полностью и правильно оформлен паспорт международного образца.

Чип идентификации.

Прививка от бешенства (раз в год), с оформлением в паспорте и с вклейкой неповторимого номера серии препарата (вклеивается ярлычок).

Госклиника ставит гербовую печать.

Титры антител. В тесте на титры важно соблюсти сроки. Анализ должен быть положительный. (единственная клиника в Украине находится на улице Волынской в Киеве. Выезжать можно не ранее чем через 2 месяца после результатов анализа. Исследования делают месяц. То есть +/- 3 месяца после забора анализов)

В ветеринарной клинике на основании всех выше перечисленных документов выписывают ветеринарное свидетельство №1. Каждый раз перед каждой поездкой ее выписывает ветеринар, при этом указывая, куда вы едете. Все это дублируется в паспорте.

Путешественники следуют через тот пункт, где организован пункт ветконтроля. Ветеринар на украинской стороне, забирает форму №1 (действует 5 дней), изданную на украинском языке, и выписывает карту здоровья на иностранном языке, утвержденную регламентом ЕС 576/2013 (документ для стран Евросоюза).

Стоит отметить, что в разных странах есть свои специфические требования. Например, в страны ЕС нельзя привезти кота или собаку, которым меньше 6 месяцев, а в ОАЭ кошек, собак и птиц можно перевезти только как декларируемый груз через разрешенные аэропорты, в Турцию нельзя брать больше двух животных. В Италию, Испанию, Данию и Швецию нельзя приехать с собаками бойцовских пород.

Часто действуют запреты на выезд с попугаями, черепахами, обезьянами и тому подобное. Для перевозки таких животных нужно получить разрешение от Государственного комитета Украины по охране окружающей среды.

Собираясь за границу, нужно тщательно изучить правила страны, которую вы планируете посетить, и непосредственно правила перевозчика, услугами которого решили воспользоваться.

Перевозка животных в самолете

Если вы решили отправиться в путешествие на самолете, необходимо заранее узнать правила перевозки той авиакомпании, которую вы выбрали, поскольку не все авиакомпании могут предоставлять услуги по перевозке животных, а в некоторых, просто различаются общие правила.

В любом случае, животные путешествуют в багажном отсеке, а их билет оплачивается определенное количество багажа с наценкой. Исключение составляют лишь собаки-поводыри, которые могут сопровождать своего хозяина в салоне и лететь бесплатно.

Также в салоне могут путешествовать мелкие животные, весом до 8 кг.

На сайте украинской авиакомпании МАУ значится, что они осуществляют перевозку только собак и кошек, в салоне могут лететь животные до 8 кг, а в багажном отделении – до 75 кг вместе с контейнером.

Животное, которое летит в салоне, должно быть чистым, здоровым и находиться в специальном контейнере, защищенном от проникновения жидкостей и запахов (допускается перевозка в мягких корзинах, дорожных сумках, предназначенных для перевозки мелких животных в салоне самолета). Максимальные размеры контейнера: 115 см по сумме 3-х измерений (55 х 40 х 20 см).

Контейнер должен быть свободным и не тесным для вашего питомца, а перевозить более одного контейнера запрещено, как и выпускать животное гулять по салону. Зато в контейнере можно перевезти сразу двух животных, если они мирно сосуществуют друг с другом и не превышают установленные ограничения по весу.

Практически аналогичные требования действуют и на перевозку животных в багажном отсеке.

Перевозка животных в поезде

Для путешествий на поезде также необходимо будет приобрести специальный контейнер и получить свидетельство №1 (его нужно предъявить на кассе, после чего вам выдадут квитанцию на оплату перевозки животного. Стоимость будет зависеть от расстояния поездки и веса животного).

Выезжая за границу на поезде, животное можно взять с собой только в купейный вагон.

Для перевозки животных в поездах международного сообщения нужно оформить багажную квитанцию на провоз дополнительной ручной клади с надписью Багаж на руках пассажира. Перевозки оплачивается для каждой особи или же каждого места багажа. Стоит отметить, что если вес животного не превышает 20 кг, перевозка оплачивается как за 20 кг багажа, а если вес превышает 20 кг, то оплачивается фактический вес.

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