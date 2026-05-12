С 22 апреля 2026 года в странах Европейского Союза вступили в силу обновленные правила, регулирующие некоммерческую перевозку домашних животных из третьих стран.

Как сообщает Госпродпотребслужба, новые нормы учитывают практический опыт предыдущего регулирования и направлены на уточнение процедур.

Правила ввоза животных в ЕС: что изменилось

Базовые требования для пересечения границы остаются неизменными. В Госпродпотребслужбе отмечают, что для ввоза домашних животных в ЕС и в дальнейшем обязательными остаются ключевые ветеринарные требования.

Речь идет о:

идентификации животного с помощью микрочипа международного образца;

действующую вакцинацию против бешенства, внесенную в ветеринарные документы;

результат теста на титры антител против бешенства, подтверждающий достаточный уровень иммунной защиты;

международный ветеринарный сертификат, оформляемый в соответствующих подразделениях Госпродпотребслужбы на государственной границе.

Именно эти требования формируют базовый стандарт безопасного перемещения животных и не претерпели существенных изменений.

Правила путешествий с домашними животными в ЕС

Как объясняет Госпродпотребслужба, обновленные регламенты не меняют фундаментальных условий путешествий, однако детализируют отдельные процедурные моменты.

В частности, в международном ветеринарном сертификате теперь обязательно указывается владелец животного, даже если фактическую перевозку осуществляет другое лицо. Это призвано предотвратить злоупотребления при пересечении границы.

Кроме того, если животное перевозит уполномоченное лицо, такая поездка разрешается только в течение пяти дней до или после переезда владельца. Для кошек, собак, хорьков и птиц также предусмотрено заполнение письменной декларации о сопровождении животного.

Обновленные требования к перемещению домашних животных в ЕС

В новых правилах отдельно уточнены требования к вакцинации и лабораторным исследованиям. Как отмечают в Госпродпотребслужбе, установлен четкий срок действия результатов теста на антитела к бешенству — не менее 90 дней до даты выдачи сертификата. Это позволило унифицировать подход и избежать разночтений, которые ранее возникали из-за разной продолжительности календарных месяцев.

Также обновлены формы ветеринарных документов, в частности сертификатов и сопроводительных деклараций, используемых при перемещении животных.

Правила путешествий с домашними животными в страны ЕС: как перевозить птиц

Отдельные изменения касаются домашних птиц. Для них введена обязательная декларация, которую владелец должен заполнить и приложить к пакету документов. В ней указываются условия содержания и дальнейшей изоляции после прибытия в страну назначения.

Также определены переходные положения: для собак, кошек и хорьков сертификаты, выданные до 1 октября 2026 года, останутся действительными до 31 марта 2027 года. Для птиц действует аналогичный принцип действительности при условии соблюдения сроков выдачи документов.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, обновленные требования ЕС не создают дополнительных барьеров для владельцев животных. Напротив, они направлены на унификацию процедур, цифровизацию документов и повышение прозрачности контроля.

В ведомстве отмечают, что изменения делают систему более понятной и предсказуемой как для владельцев животных, так и для ветеринарных служб, а также согласовывают национальные подходы с европейскими стандартами в сфере некоммерческого перемещения животных.

