На жизненном пути могут возникнуть ситуации, при которых мать вынуждена отказаться от ребенка. Факты ICTV узнали, может ли мама отказаться от ребенка в пользу отца? Что по этому поводу говорит закон Украины — читайте в нашем материале.

Возможен ли отказ от ребенка матерью в пользу отца 2024

Юристы Бесплатной юридической помощи рассказали Фактам ICTV, что в соответствии с украинским законодательством родители не могут снять с себя родительские обязанности в отношении собственных детей. То есть матери отказаться от ребенка в пользу отца невозможно.

Вообще, как отметили юристы, добровольно отказаться от ребенка и от родительских прав невозможно.

Право ребенка на надлежащее родительское воспитание установлено законом и определяется системой государственного контроля.

То есть, отвечая на вопрос ″Может ли мама отказаться от ребенка в пользу отца″ — юристы говорят нет, добровольно не может. Но мать может быть лишена родительских прав на основании решения суда. Это происходит только при наличии оснований предусмотренных Семейным кодексом Украины (статья 164).

Когда происходит лишение родительских прав

Мать (отец) могут быть лишены родительских прав в случае, если:

Не выполняют свои родительские обязанности по воспитанию ребенка;

Уклоняются от обеспечения получения им полного общего среднего образования;

Жестоко обращаются с ребенком, применяют психическое или физическое насилие, прибегают к недопустимым методам воспитания, унижают человеческое достоинство ребенка и так далее;

Родители или один из них является наркоманом или хроническим алкоголиком, эти факты подтверждены соответствующими документами;

Применяют любые виды эксплуатации ребенка (преступная деятельность, занятие проституцией, непосильный труд, попрошайничество и т.д.);

Осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка.

Также, если родители не забрали ребенка из роддома (или из другого учреждения здравоохранения) и в течение 6 месяцев, без уважительной причины, не проявляли в отношении его родительской заботы, они также лишаются родительских прав.

Какие ограничения существуют после лишения родительских прав

Юристы БПП отметили, что родители, которые лишены родительских прав в отношении всех своих детей или кого-то из них, на основании решения суда, имеют ряд ограничений:

не могут участвовать в дальнейшем воспитании и развитии ребенка;

не могут быть законными представителями ребенка;

лишаются льгот, которые принадлежат родителям с детьми;

не имеют права наследовать после ребенка;

не могут рассчитывать на содержание от ребенка в случае нетрудоспособности.

При этом за родителями сохраняется обязанность обеспечивать ребенка — платить алименты.

