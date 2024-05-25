Карта боевых действий на 25 мая 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 25 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 25 мая 2024

Ситуация в Украине на 25 мая 2024

На Харьковском направлении с начала суток враг трижды атаковал украинские подразделения.

Два штурма отражены в районе Липцев, еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска.

Тем временем Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

На Купянском направлении подразделения украинских войск отбили уже две атаки армии РФ в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Ситуация напряженная, отмечают в Генштабе ВСУ, однако украинские военные усиливают позиции переднего края обороны и принимают меры по стабилизации.

На Лиманском направлении Вооруженные силы Украины отбили вражескую атаку в районе Торского.

На Северском направлении с начала 25 мая произошло два боевых столкновения, одно из которых до сих пор продолжается недалеко от Выемки. Здесь украинские воины имели успех на отдельных участках, отмечают в Генштабе ВСУ.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики четыре раза атаковали позиции наших войск.

Силы обороны одну атаку неподалеку от Невельского отбили. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении подразделения украинских войск отбили две попытки россиян продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времьевском направлении враг попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области, но после неудачи отступил.

На Ореховском направлении отражена атака оккупантов возле Роботиного. В настоящее время продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку армии РФ в направлении Крынок.

Во время боев захватчики успеха не имели, потери позиций не допущены.

Потери РФ на 25 мая 2024

личного состава – около 500 080 (+1 140);

танков – 7 650 (+15);

боевых бронированных машин – 14 786 (+11);

артиллерийских систем – 12 929 (+27);

реактивных систем залпового огня – 1 082 (+2);

средств противовоздушной обороны – 814 (+1);

самолетов – 356;

вертолетов – 326;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 414 (+4);

крылатых ракет – 2 209;

кораблей (катеров) ‒ 27;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 17 608 (+39);

специальной техники – 2 104 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 822-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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