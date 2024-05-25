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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25 мая 2024 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 25 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 25 мая 2024

Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024
Карта бойових дій на 24 травня 2024

Ситуация в Украине на 25 мая 2024

На Харьковском направлении с начала суток враг трижды атаковал украинские подразделения.

Два штурма отражены в районе Липцев, еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска.

Тем временем Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

На Купянском направлении подразделения украинских войск отбили уже две атаки армии РФ в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Ситуация напряженная, отмечают в Генштабе ВСУ, однако украинские военные усиливают позиции переднего края обороны и принимают меры по стабилизации.

На Лиманском направлении Вооруженные силы Украины отбили вражескую атаку в районе Торского.

На Северском направлении с начала 25 мая произошло два боевых столкновения, одно из которых до сих пор продолжается недалеко от Выемки. Здесь украинские воины имели успех на отдельных участках, отмечают в Генштабе ВСУ.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики четыре раза атаковали позиции наших войск.

Силы обороны одну атаку неподалеку от Невельского отбили. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении подразделения украинских войск отбили две попытки россиян продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времьевском направлении враг попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области, но после неудачи отступил.

На Ореховском направлении отражена атака оккупантов возле Роботиного. В настоящее время продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку армии РФ в направлении Крынок.

Во время боев захватчики успеха не имели, потери позиций не допущены.

Потери РФ на 25 мая 2024

  • личного состава – около 500 080 (+1 140);
  • танков – 7 650 (+15);
  • боевых бронированных машин – 14 786 (+11);
  • артиллерийских систем – 12 929 (+27);
  • реактивных систем залпового огня – 1 082 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 814 (+1);
  • самолетов – 356;
  • вертолетов – 326;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 414 (+4);
  • крылатых ракет – 2 209;
  • кораблей (катеров) ‒ 27;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17 608 (+39);
  • специальной техники – 2 104 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 822-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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