Карта бойових дій на 25 травня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 23:00 24 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 25 травня 2024

Втрати РФ на 25 травня 2024

особового складу ‒ близько 500 080 (+1 140);

танків ‒ 7 650 (+15);

бойових броньованих машин ‒ 14 786 (+11);

артилерійських систем – 12 929 (+27);

реактивних систем залпового вогню – 1 082 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 814 (+1);

літаків – 356;

гелікоптерів – 326;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 414 (+4);

крилатих ракет ‒ 2 209;

кораблів (катерів) ‒ 27;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 608 (+39);

спеціальної техніки ‒ 2 104 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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