Июль — один из самых жарких месяцев года, что напрямую влияет на поведение рыбы. Из-за высокой температуры воды многие виды становятся менее активными днем, поэтому лучшие результаты рыбаки часто получают в утренние, вечерние или ночные часы.

В этот период важную роль играют не только погодные условия, но и фазы Луны. Именно поэтому многие рыбаки при планировании выездов ориентируются на лунный календарь клева.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на июль 2026 года, который поможет определить наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки.

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Календарь рыбака на июль 2026 года

Первые две недели месяца пройдут под влиянием убывающей Луны. Эта фаза продлится с 1 по 13 июля. В этот период прогнозируют как очень удачные дни для рыбалки, так и периоды со слабым клевом.

14 июля наступит новолуние. Традиционно этот день считается одним из наименее благоприятных для рыбалки.

После новолуния начнется фаза растущей Луны, которая продлится с 15 по 28 июля. Именно на этот период приходится больше всего дней с хорошим и отличным клевом.

29 июля будет полнолуние, после которого Луна снова перейдет в фазу убывания.

Лучшие дни для рыбалки: 3, 4, 17–22 июля.

Хорошие дни для рыбалки: 5–7, 16, 23, 24 июля.

Слабый клев: 2, 8–11, 25, 26, 31 июля.

Дни без клева: 1, 12–15, 27–30 июля.

На что ловить рыбу в июле 2026 года

В середине лета рыба часто избегает перегретых участков водоемов и перемещается на глубину, в затененные места или заросли водной растительности. Именно поэтому лучшее время для рыбалки — рассвет, вечерние сумерки и ночь.

В июле популярными остаются как животные, так и растительные наживки. Рыбаки используют червя, опарыша, личинок насекомых, а также кукурузу, перловку, тесто, мастырку и хлеб. Одной из самых распространенных сезонных наживок считаются кузнечики, которых в этот период легко найти возле водоемов.

Стабильно хорошо клюют белый амур, карась, карп и сом. Высокую активность также демонстрируют лещ, окунь, плотва и толстолобик. В то же время щука в июльскую жару становится менее активной и чаще всего выходит на охоту только утром или вечером. Форель и сиг в этот период клюют значительно хуже.

Рыбаки также обращают внимание на состояние водоемов. В июле из-за высокой температуры нередко начинается так называемое цветение воды — активное размножение микроскопических водорослей. Это может негативно влиять на самочувствие рыбы и снижать интенсивность клева.

В то же время лунный календарь стоит рассматривать лишь как ориентир. На результат рыбалки влияют также температура воды, атмосферное давление, ветер, осадки и особенности конкретного водоема.

Источник: Vlisi, Fish-master

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