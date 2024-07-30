Подача документов для поступления 2024: основные этапы вступительной кампании

Продолжается вступительная кампания 2024. Ежегодно украинские выпускники подают свои документы, чтобы поступить в желаемые учебные заведения.

В связи с этим абитуриентов интересует, когда подавать документы для поступления в Украине в 2024 году — об этом в материале Фактов ICTV.

Подача документов для поступления 2024: сроки

Начиная с 1 июля 2024 года, абитуриенты могут зарегистрировать личные электронные кабинеты. Напоминаем, что они являются основным инструментом поступления в вузы.

абитуриенты могут зарегистрировать личные электронные кабинеты. Напоминаем, что они являются основным инструментом поступления в вузы. Документы для поступления в 2024 году необходимо подать с 19 по 31 июля (до 18 часов).

Рейтинговые списки должны быть обнародованы не позднее 5 августа 2024 года.

После этого зачисление на бюджет состоится 10 августа, а на контракт — продлится до 31 октября 2024 года.

В целом, завершение вступительной кампании планируется на 31 октября 2024 года.

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Когда подавать документы для поступления по творческим специальностям

При поступлении по творческим специальностям конкурсы на бюджетную форму обучения проходили с 3 июля по 10 июля до 18:00 часов.

Творческие конкурсы для поступления на контракт — с 3 июля по 25 июля до 18:00 часов.

Когда подают документы для поступления 2024 бакалавры и магистры

Этапы вступительной кампании для бакалавров и магистров происходят по-разному.

В целом вступительная кампания состоит из таких этапов:

прием документов;

проведение вступительных экзаменов, собеседований, конкурсов;

конкурсный отбор;

формирование рейтинговых списков;

зачисление.

Каждый из этапов имеет четко определенные сроки. Сама процедура зависит от формы обучения.

Подача документов для поступления на бакалавра 2024

Вступительная кампания для получения степени бакалавра на дневную форму обучения в 2024 году началась со старта регистрации электронных кабинетов 1 июля 2024 года.

Подать документы можно с 19 июля, а завершится регистрация заявлений 31 июля в 18:00 часов.

Для абитуриентов, поступающих на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов, регистрация длилась:

для поступления на бюджет — с 3 июля по 10 июля до 18.00; для поступления на контракт — с 3 июля по 25 июля до 18.00.

Творческие конкурсы проводились в несколько заходов — с 08 по 19 июля включительно. Для поступающих на контракт творческие конкурсы и собеседования проводятся до 31 июля.

Обнародование рейтинговых списков на бюджетную форму обучения осуществляется не позднее 05 августа. А зачисление проводится не позднее 10 августа 2024 года.

Зачисление поступающих на обучение на льготных условиях осуществляется не позднее 30 августа 2024 года.

Подача документов для поступления на магистра 2024

Электронный кабинет поступающего магистры, как и бакалавры, могут создать с 1 июля 2024 года.

Подать заявление для поступления можно с 1 августа до 18:00 22 августа.

Рекомендации для зачисления на бюджет будут предоставлены не позднее 24 августа.

Подать оригиналы документов надо будет до 18:00 26 августа. Приказ о зачислении на бюджет будет выдан 27 августа.

Для магистров в 2024 году будет проведен единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Для поступления на девять отраслей знаний необходимо будет дополнительно сдать единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ).

ЕФВВ проводится по следующим специальностям:

право;

журналистика;

международные отношения;

социальные и поведенческие науки;

управление и администрирование;

публичное управление и администрирование;

образование / педагогика, кроме физической культуры и спорта;

информационные технологии;

сфера обслуживания.

Регистрация для сдачи магистерских тестов началась 7 мая, а завершилась 29 мая.

До 17 июня зарегистрированные участники получили в своем личном кабинете абитуриента приглашение, в котором указана дата, время и место проведения тестирования.

Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ началась 1 июля и завершится в 18:00 того дня, который предшествует последней дате завершения проведения соответствующих вступительных испытаний.

В целом вступительные испытания проводятся в два этапа:

основная сессия — с 24 июня по 15 июля;

дополнительная сессия — с 31 июля до 14 августа.

Сроки подачи документов для поступления 2024 по другим формам обучения не отличаются от сроков приема документов на дневную форму обучения.

Сроки принятия заявлений и документов, проведения конкурсного отбора и зачисления на контракт определяются правилами приема соответствующего учебного заведения.

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