Подавання документів для вступу 2024: основні етапи вступної кампанії

Триває вступна кампанія 2024. Щороку українські випускники подають свої документи аби вступити до бажаних закладів освіти.

У зв’язку з цим абітурієнтів цікавить, коли подавати документи для вступу в Україні у 2024 році — про це в матеріалі Фактів ICTV.

Подача документів для вступу 2024: терміни

Починаючи з 1 липня 2024 року, абітурієнти можуть зареєструвати особисті електронні кабінети. Нагадуємо, що вони є основним інструментом вступу до вишів.

абітурієнти можуть зареєструвати особисті електронні кабінети. Нагадуємо, що вони є основним інструментом вступу до вишів. Документи для вступу у 2024 році необхідно подати з 19 до 31 липня (до 18 години) .

. Рейтингові списки мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня 2024 року.

Після цього зарахування на бюджет відбудеться 10 серпня, а на контракт — триватиме до 31 жовтня 2024 року.

Загалом, завершення вступної кампанії планується на 31 жовтня 2024 року.

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Коли подавати документи для вступу за творчими спеціальностями

За вступу на творчі спеціальності конкурси на бюджетну форму навчання проходили з 3 липня по 10 липня до 18:00 години.

Творчі конкурси для вступу на контракт — з 3 липня по 25 липня до 18:00 години.

Коли подають документи для вступу 2024 бакалаври та магістри

Етапи вступної кампанії для бакалаврів та магістрів відбуваються по-різному.

Загалом вступна кампанія складається з таких етапів:

прийом документів;

проведення вступних іспитів, співбесід, конкурсів;

конкурсний відбір;

формування рейтингових списків;

зарахування.

Кожен із етапів має чітко визначені строки. Сама процедура залежить від форми навчання.

Подача документів для вступу на бакалавра 2024

Вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання у 2024 році розпочалася зі старту реєстрації електронних кабінетів 1 липня 2024 року.

Подати документи можна з 19 липня, а завершиться реєстрація заяв 31 липня о 18:00 годині.

Для абітурієнтів, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, реєстрація тривала:

для вступу на бюджет — з 3 липня по 10 липня до 18.00; для вступу на контракт — з 3 липня по 25 липня до 18.00.

Творчі конкурси проводилися в декілька заходів — з 08 по 19 липня включно. Для вступників на контракт творчі конкурси та співбесіди проводяться до 31 липня.

Оприлюднення рейтингових списків на бюджетну форму навчання здійснюється не пізніше 05 серпня. А зарахування проводиться не пізніше 10 серпня 2024 року.

Зарахування вступників на навчання на пільгових умовах здійснюється не пізніше ніж 30 серпня 2024 року.

Подача документів для вступу на магістра 2024

Електронний кабінет вступника магістри, як і бакалаври, можуть створити з 1 липня 2024 року.

Подати заяву для вступу можна з 1 серпня до 18:00 22 серпня.

Рекомендації для зарахування на бюджет будуть надані не пізніше 24 серпня.

Подати оригінали документів потрібно до 18:00 26 серпня. Наказ про зарахування на бюджет буде видано 27 серпня.

Для магістрів у 2024 році буде проведено єдиний вступний іспит (ЄВІ). Для вступу на дев’ять галузей знань необхідно буде додатково скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

ЄФВВ проводиться за такими спеціальностями:

право;

журналістика;

міжнародні відносини;

соціальні та поведінкові науки;

управління та адміністрування;

публічне управління та адміністрування;

освіта / педагогіка, окрім фізичної культури та спорту;

інформаційні технології;

сфера обслуговування.

Реєстрація для складання магістерських тестів розпочалася 7 травня, а завершилася 29 травня.

До 17 червня зареєстровані учасники отримали у своєму особистому кабінеті вступника запрошення, у якому вказано дату, час і місце проведення тестування.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочалася 1 липня і завершиться о 18:00 того дня, який передує останній даті завершення проведення відповідних вступних випробувань.

Загалом вступні випробування проводяться у два етапи:

основна сесія — з 24 червня до 15 липня;

додаткова сесія — з 31 липня до 14 серпня.

Строки подачі документів для вступу 2024 за іншими формами навчання не відрізняються від строків приймання документів на денну форму навчання.

Строки прийняття заяв та документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами приймання відповідного закладу освіти.

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