Российский диктатор Владимир Путин может использовать объявленное временное перемирие, чтобы дискредитировать Украину и получить информационные условия для продолжения российской агрессии.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

“Пасхальное перемирие”: зачем Путин предложил прекратить боевые действия

Путин приказал начальнику Генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову прекратить боевые действия в Украине на 30 часов (с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля).

Сейчас смотрят

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предложил превратить это короткое одностороннее перемирие в полное 30-дневное прекращение огня, но только при условии, что Россия действительно прекратит боевые действия.

Он также заявил, что, по данным главнокомандующего Александра Сырского, российские войска продолжают обстрелы и штурмы, несмотря на объявленное перемирие.

— Это перемирие вряд ли продлится, учитывая то, что российские войска, похоже, продолжали ограниченные наступательные операции и неизбирательные обстрелы вдоль линии фронта в первые несколько часов перемирия, а также учитывая то, что Россия продолжает отказываться от полного прекращения огня, — говорится в отчете ISW, где напоминается о том, что 13 марта США и Украина предложили РФ немедленно прекратить огонь на 30 дней, но в Кремле отклонили предложение.

Путин заявил, что временное перемирие покажет, готова ли Украина соблюдать договоренности и участвовать в переговорах для решения так называемых “коренных причин” конфликта, намекая на свои требования по НАТО и смене власти в Украине.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска будут придерживаться перемирия только при условии взаимности со стороны ВСУ.

— Маловероятно, что российские официальные лица и военные командиры эффективно сообщали о планах внедрения временного перемирия подразделениям на передовой или украинским официальным лицам до объявления Путина, — отметили аналитики.

В ISW считают, что Россия будет продолжать безосновательно обвинять Украину в нарушениях перемирия. В этом контексте Россия может использовать свое одностороннее введение временного перемирия как инструмент для создания информационных условий, которые позволят ей продолжать кампанию по дискредитации Украины.

В частности, Москва может использовать такие необоснованные обвинения для того, чтобы подорвать поддержку мирных инициатив, предложенных США 17 апреля в Париже.

— Россия также, вероятно, пытается выслужиться перед Соединенными Штатами и представить себя приятным партнером в переговорах в ответ на недавние замечания президента США Дональда Трампа о том, что США пересмотрят свою роль в достижении мира в Украине в зависимости от того, как мирный процесс будет развиваться в ближайшее время, — сказали аналитики.

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.