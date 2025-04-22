Засчитывается ли обучение в трудовой стаж в 2025 году: разъяснение ПФУ

В Украине для выхода на пенсию нужно иметь определенное количество лет стажа. До 2004 года это был трудовой стаж, который начислялся на основе записей в трудовой книжке о периодах работы. Но с 1 января 2004 года начали учитывать страховой стаж.

Факты ICTV узнавали, засчитывается ли обучение в трудовой стаж в 2025 году.

Засчитывается ли обучение в трудовой стаж и при каких условиях

Согласно статье 24 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании № 1058-IV от 09.07.2003 года, страховой стаж определяют органы Пенсионного фонда на основе данных персонифицированного учета. Для периодов до внедрения этого учета (то есть до 1 января 2004 года) стаж исчислялся на основании документов, предусмотренных действующим на то время законодательством.

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Следовательно, стаж до 01.01.2004 подтверждается документами в соответствии с Порядком № 637, утвержденным постановлением Кабмина. Этот порядок применяется, если нет трудовой книжки или в ней отсутствуют необходимые записи.

Согласно пункту “д” статьи 56 Закона Украины О пенсионном обеспечении № 1788 от 05.11.1991, в трудовой стаж засчитывается обучение в высших, средних специальных учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Основным документом, подтверждающим стаж, является трудовая книжка (Порядок № 637). Согласно Инструкции № 58 от 29.07.1993, в нее вносится отдельная запись об обучении со ссылкой на соответствующий документ.

Если в трудовой книжке отсутствует запись об обучении, то период обучения до 01.01.2004 подтверждается дипломами, справками, свидетельствами или другими документами, подтверждающими факт и продолжительность обучения.

Следовательно, лицам, которые учились до 1 января 2004 года и имеют соответствующие отметки в трудовой книжке, справки или дипломы, период обучения будет включен в страховой стаж.

То есть, согласно законодательству, действовавшему до 2004 года, сроки обучения на дневной форме в университетах, техникумах или училищах засчитывались в стаж работы, дающий право на пенсию. В Пенсионном фонде отметили, что после того, как появилось понятие “страховой стаж” в 2004 году, имеет значение, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов выплачивали за работника или студента в Пенсионный фонд.

Засчитывают ли обучение в университете в стаж в 2025 году

Что касается периода после 01.01.2004, то статья 11 Закона № 1058 определяет перечень лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию. Обучающиеся лица (в т.ч. студенты, аспиранты, докторанты) не входят в этот перечень.

Однако статья 12 этого же закона дает им возможность добровольно присоединиться к системе пенсионного страхования. Это касается лиц от 16 лет, в частности тех, кто учится, проживает или работает за границей, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине.

Как засчитываются периоды обучения в страховой стаж в 2025 году

Сейчас студенты могут добровольно участвовать в солидарной, накопительной или обеих системах одновременно путем заключения соответствующего договора согласно Закону Украины О сборе и учете единого взноса.

Следовательно, период обучения после 01.01.2004 может быть зачислен в страховой стаж только при условии уплаты взносов в рамках добровольного участия и при наличии данных в реестре застрахованных лиц.

Источник : Пенсионный фонд

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