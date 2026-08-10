В Україні для виходу на пенсію потрібно мати певну кількість років стажу. До 2004 року це був трудовий стаж, який нараховувався на основі записів у трудовій книжці про періоди роботи. Але з 1 січня 2004 року почали враховувати страховий стаж.

Факти ICTV дізнавалися, чи зараховується навчання в трудовий стаж у 2026 році.

Чи зараховується навчання в трудовий стаж та за яких умов

Згідно зі статтею 24 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування № 1058-ІV від 09.07.2003 року, страховий стаж визначають органи Пенсійного фонду на основі даних персоніфікованого обліку. Для періодів до впровадження цього обліку (тобто до 1 січня 2004 року) стаж обчислювався на підставі документів, передбачених чинним на той час законодавством.

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Отже, стаж до 01.01.2004 підтверджується документами відповідно до Порядку № 637, затвердженого постановою Кабміну. Цей порядок застосовується, якщо немає трудової книжки або в ній відсутні необхідні записи.

Згідно з пунктом “д” статті 56 Закону України Про пенсійне забезпечення № 1788 від 05.11.1991, до трудового стажу зараховується навчання у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах, а також на курсах підвищення кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Основним документом, який підтверджує стаж, є трудова книжка (Порядок № 637). Згідно з Інструкцією № 58 від 29.07.1993, до неї вноситься окремий запис про навчання з посиланням на відповідний документ.

Якщо в трудовій книжці відсутній запис про навчання, то період навчання до 01.01.2004 підтверджується дипломами, довідками, свідоцтвами або іншими документами, що підтверджують факт і тривалість навчання.

Отже, особам, які навчалися до 1 січня 2004 року та мають відповідні позначки у трудовій книжці, довідки або дипломи, період навчання буде включено до страхового стажу.

Тобто відповідно до законодавства, яке діяло до 2004 року, терміни навчання на денній формі в університетах, технікумах або училищах зараховувалися до стажу роботи, що дає право на пенсію. У Пенсійному фонді зазначили, що після того, як з’явилося поняття “страховий стаж” у 2004 році, має значення, протягом якого періоду та яку суму страхових внесків виплачували за працівника чи студента до Пенсійного фонду.

Чи зараховують навчання в університеті до стажу у 2026 році

Щодо періоду після 01.01.2004, то стаття 11 Закону № 1058 визначає перелік осіб, які підлягають обов’язковому пенсійному страхуванню. Особи, що навчаються (зокрема, студенти, аспіранти, докторанти), не входять до цього переліку.

Проте стаття 12 цього ж закону дає їм можливість добровільно приєднатися до системи пенсійного страхування. Це стосується осіб від 16 років, зокрема тих, хто навчається, проживає або працює за кордоном, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Як зараховуються періоди навчання до страхового стажу у 2026 році

Наразі студенти можуть добровільно брати участь у солідарній, накопичувальній або обох системах одночасно шляхом укладання відповідного договору згідно із Законом України Про збір та облік єдиного внеску.

Отже, період навчання після 01.01.2004 може бути зарахований до страхового стажу лише за умови сплати внесків у рамках добровільної участі та за наявності даних у реєстрі застрахованих осіб.

Що змінилося з 2 серпня 2026 року

Як повідомили на сайті Верховної Ради України, з 2 серпня 2026 року змінився порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу, який враховується під час призначення пенсії за віком.

Відповідні зміни передбачені Законом України №4851-IX від 9 квітня 2026 року, яким внесено доповнення до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Головне нововведення стосується ситуацій, коли роботодавець нарахував працівникові страховий внесок, однак не перерахував його до бюджету. Раніше несплата внеску могла впливати на страховий стаж людини, хоча сама затримка виникла не з її вини.

Тепер при визначенні права на пенсію за віком до страхового стажу можуть включатися відповідні періоди роботи, якщо роботодавець подав звітність із нарахованими страховими внесками в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок, але при цьому має заборгованість зі сплати ЄСВ.

Таким чином, для підтвердження такого періоду важливим є не лише факт фактичного надходження коштів від роботодавця, а й наявність відповідних даних про нарахування внеску та подану звітність.

Фактично нові правила мають захистити працівників від ситуацій, коли вони ризикували втратити частину страхового стажу через невиконання роботодавцем своїх обов’язків. Людина не повинна нести негативні наслідки через те, що підприємство не перерахувало нарахований ЄСВ.

Отже, з 2 серпня 2026 року невиконання роботодавцем обов’язку зі сплати вже нарахованого єдиного внеску саме по собі не має позбавляти працівника можливості врахувати відповідний період роботи під час визначення права на пенсію за віком — за умови виконання передбачених законом вимог.

Водночас Пенсійний фонд України нагадує, що дані про страховий стаж, нарахування та сплату внесків із 1 січня 2004 року обліковуються в персоніфікованій системі. Вона є частиною Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Саме інформація з цього реєстру використовується Пенсійним фондом для підтвердження страхового стажу та визначення права людини на пенсійне забезпечення.

Джерело : Пенсійний фонд

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