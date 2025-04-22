Не касается военных: Жолнович об урезании самых больших пенсий

Урезание пенсий, введенное с января 2025 года, касается только части выплат, которые превышают 23 610 грн, и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Оboz.ua.

Урезание пенсий в Украине: кого касается

— Важно: эти ограничения не касаются военных, которые принимали участие в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников, — напомнила она.

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По ее словам, цель урезания крупнейших пенсий в том, чтобы сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между выплатами, назначаемыми по специальным законам, и теми, которые начислены по общим правилам.

— Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 млн грн, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами, — пояснила Жолнович.

Она отметила, что на сегодняшний день самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 грн.

В апреле в Украине традиционно состоялась индексация пенсий для работающих пенсионеров. Максимальное повышение, независимо от категории пенсионера, не превышает 1 500 грн.

Источник : Обозреватель

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