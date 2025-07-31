Кто будет получать самые высокие пенсии в 2025 году — перечень лиц

В Украине в 2025 году установлен предел максимальной пенсии, который составляет 23 610 грн.

Кто из пенсионеров будет получать самые большие пенсии в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто будет получать самые высокие пенсии в 2025 году

Максимальная пенсия — сумма, которая не превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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Сейчас прожиточный минимум составляет 2 361 грн, именно он формирует предельный размер пенсии.

В указанную сумму входит основной размер пенсии, все доплаты и надбавки (за исключением надбавок для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной).

В 2025 году максимальный размер пенсии составляет 23 610 грн с учетом всех возможных надбавок и доплат.

Кто получит самую большую пенсию в Украине в 2025 году:

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления;

ученые.

В этом году возрастет продолжительность трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, размер стажа должен быть 32 года.

Если его недостаточно, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, но при условии наличия стажа от 22 до 31 года.

В 65 лет смогут выйти на пенсию люди, которые имеют 15-21 год стажа.

Те граждане, которые не имеют достаточного стажа для начисления пенсии, могут рассчитывать на социальное обеспечение.

У кого самые высокие пенсии и почему судьи получают так много

Одними из самых больших выплат после выхода на заслуженный отдых в Украине пользуются бывшие судьи. Формально эти выплаты не считаются пенсией, ведь они называются пожизненным денежным содержанием. В то же время по сути это все же аналог пенсии, просто со специальным статусом и отдельным законодательным регулированием.

Выплаты судьям назначаются не через Пенсионный фонд, как у большинства граждан, а в соответствии с Законом Украины О судоустройстве и статусе судей. Когда судья уходит в отставку, он получает право на пожизненное денежное содержание в размере от 50% до 80% заработной платы действующего судьи, в зависимости от стажа и условий выхода. То есть сумма меняется вместе с зарплатами действующих судей.

Получает такую выплату не каждый, кто работал судьей, а только тот, кто имеет не менее 20 лет судейского стажа или достиг определенного возраста, предусмотренного законом. Выплачивает эту сумму Государственная судебная администрация, а не Пенсионный фонд Украины, что и отличает ее в юридическом смысле от обычной пенсии.

Что известно о понижающих коэффициентах

Некоторые пенсионные выплаты могут существенно превышать установленную максимальную границу. Однако на период действия военного положения, согласно статье 46 Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2025 год, для таких выплат введены специальные ограничения, поэтому к ним применяется так называемый коэффициент понижения.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, понижающие коэффициенты применяются к части пенсии, которая превышает определенные пределы прожиточного минимума:

0,5 — к части, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не более 11;

0,4 — к части, превышающей 11 ПМ, но не более 13;

0,3 — к части, превышающей 13 ПМ, но не более 17;

0,2 — к части, превышающей 17 ПМ, но не более 21;

0,1 — к сумме, превышающей 21 прожиточный минимум.

Таким образом, даже если лицу начислена очень высокая пенсия, фактический размер выплаты будет существенно уменьшен из-за поэтапного применения этих понижающих коэффициентов.

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