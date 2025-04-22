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Ирина Гамалий, редактор сайта

Украина готова к полному прекращению огня, но будет отвечать зеркально — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Украина готова к полному прекращению огня с Россией — без всяких условий. Однако в случае частичного перемирия Киев оставляет за собой право на симметричные ответные действия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве во вторник, 22 апреля.

Украина готова на безусловное прекращение огня

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— Прекращение огня значит — нет никаких ударов по нашей территории и соответственно нет зеркальных ответов. Украина готова на безусловное прекращение огня. И если это прекращение огня частичное, мы об этом уже говорили, тогда мы готовы к зеркальным мерам. Если не бьем по энергетике — не бьем в ответ. Если не идут удары дальнобойным оружием — Украина также не применяет дальнобойное оружие, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Киев открыт к прекращению боевых действий на море, в воздухе и на фронте.

Ранее Украина неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта, однако только при условии уважения к ее суверенитету и территориальной целостности.

Напомним, во время так называемого пасхального “перемирия”, которое объявил российский диктатор Владимир Путин, оккупационные войска РФ почти 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщил президент, всего на линии фронта было зафиксировано 96 вражеских штурмов, 1 882 обстрела украинских позиций, из которых 812 были осуществлены с применением тяжелого вооружения. Кроме того, россияне более 950 раз запускали ударные FPV-дроны.

Глава государства подчеркнул, что действия украинской армии будут оставаться симметричными: на соблюдение тишины будет ответ тишиной, а атаки агрессора не останутся без ответа — Силы обороны также будут наносить удары.

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