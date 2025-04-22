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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Україна готова до повного припинення вогню, але відповідатиме дзеркально – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна готова до повного припинення вогню з Росією – без жодних умов. Однак у разі часткового перемир’я Київ залишає за собою право на симетричні дії у відповідь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві у вівторок, 22 квітня.

Україна готова на безумовне припинення вогню

Припинення вогню значить – немає ніяких ударів по нашій території і, відповідно, немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню. І якщо це припинення вогню часткове, ми про це вже говорили, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б’ємо по енергетиці – не б’ємо у відповідь. Якщо не йдуть удари далекобійною зброєю – Україна також не застосовує далекобійну зброю, – сказав глава держави.

Президент наголосив, що Київ відкритий до припинення бойових дій на морі, в повітрі та на фронті.

Зараз дивляться

Раніше Україна неодноразово заявляла про готовність до мирного врегулювання конфлікту, однак лише за умови поваги до її суверенітету й територіальної цілісності.

Нагадаємо, під час так званого великоднього “перемир’я”, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін, окупаційні війська РФ майже 3 тис. разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомив президент, загалом на лінії фронту було зафіксовано 96 ворожих штурмів, 1 882 обстріли українських позицій, з яких 812 були здійснені із застосуванням важкого озброєння. Крім того, росіяни понад 950 разів запускали ударні FPV-дрони.

Глава держави наголосив, що дії української армії залишатимуться симетричними: на дотримання тиші буде відповідь тишею, а атаки агресора не залишаться без відповіді – Сили оборони теж завдаватимуть ударів.

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