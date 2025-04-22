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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Выходные в мае 2025 года: сколько будут отдыхать украинцы

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Фото: Pexels

Май — маленькое лето. Ведь воздух уже наполнен теплом, дни стали длиннее, а природа расцветает разнообразными красками. Именно в мае пора согревающего чая сменяется на сезон пикников, путешествий и вылазок за город. Люди собирают рюкзаки, планируют отпуска, отправляются в горы, на озера или же просто на зеленый газон в ближайшем парке.

Планируя путешествие, нужно знать, будут ли дополнительные выходные на майские праздники в 2025 году.

Читайте подробнее, сколько будут отдыхать украинцы в последний весенний месяц в материале Фактов ICTV.

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Будут ли выходные на майские праздники в 2025 году

Ранее украинцы имели возможность отдохнуть благодаря майским праздникам, в частности — 1 мая (День труда) и 8 мая (День памяти и победы над нацизмом).

Однако из-за продолжения военного положения в Украине действует специальный порядок трудовых отношений в соответствии с законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Поэтому дополнительных выходных в мае 2025 — не предусмотрено.

Так:

  • 1 мая, которое в этом году выпадает на четверг, будет обычным рабочим днем.
  • 8 мая (четверг) также будет рабочим днем, несмотря на его символическое значение.

То есть в 2025 году украинцы будут иметь выходные только в субботу и воскресенье. В то же время руководители предприятий и организаций могут по своему усмотрению предоставлять своим работникам дополнительные дни отдыха во время праздников.

Когда будут выходные в мае 2025 года

В мае 2025 года в Украине не предусмотрено дополнительных официальных выходных дней. В этом году украинцы будут отдыхать:

  • 3—4 мая;
  • 10—11 мая;
  • 17—18 мая;
  • 24—25 мая;
  • 31 мая.

Таким образом, в мае будет 9 официальных выходных дней. Всего в мае 2025 года — 31 календарный день, из них 23 — рабочие.

Стоит отметить, 9 мая в мире отмечают День Европы, а 12 мая — День матери. Однако эти даты не входят в перечень официальных государственных праздников и не являются выходными. Итак, дополнительные выходные в мае 2025 года в Украине — не предусмотрены.

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