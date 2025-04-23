Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет снижать мобилизационный возраст в Украине.

Об этом спикер Рады сказал в интервью Громадському радио.

От западных партнеров, в частности США, ранее звучали мнения, что Украине стоит снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Руслан Стефанчук отметил, что сегодня для нас очень важно сохранить государственность. А еще он напомнил, что Верховная Рада в свое время уже снизила мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

Кроме того, в Украине сегодня есть государственные программы, которые предусматривают мобилизацию юношей с 18 лет в армию, но исключительно добровольно. То есть молодежь имеет возможность заключить контракт с Вооруженными силами и приобщиться к защите государства.

— Я не думаю, что парламент будет каким-то образом “играть” с призывным возрастом. Нам, безусловно, надо думать о государственности, но и надо думать о будущем нашего государства. Это тот “золотой фонд” Украины, кому сейчас от 0 до 18. Это те люди, которые будут отстраивать Украину… Вооруженные силы воюют ради них, чтобы они имели свое будущее. И поэтому я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста, — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Источник : Громадське

