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Рада не буде повертатися до питання зниження мобілізаційного віку – Стефанчук

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не знижуватиме мобілізаційний вік в Україні.

Про це спікер Ради сказав в інтерв’ю Громадському радіо.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Від західних партнерів, зокрема США, раніше звучали думки, що Україні варто знизити мобілізаційний вік до 18 років. Руслан Стефанчук наголосив, що на сьогодні для нас дуже важливо втримати державність. А ще він нагадав, що Верховна Рада свого часу вже знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Зараз дивляться

Крім того, в Україні сьогодні є державні програми, які передбачають мобілізацію юнаків з 18 років до армії, але лише добровільно. Тобто молодь має можливість укласти контракт зі Збройними силами та долучитись до захисту держави.

– Я не думаю, що парламент буде якось “гратися” з призовним віком. Нам, безперечно, треба думати про державність, але й треба думати про майбутнє нашої держави. Це той “золотий фонд” України, кому зараз від 0 до 18. Це ті люди, які будуть відбудовувати Україну… Збройні сили воюють заради них, щоб вони мали своє майбутнє. І тому я думаю, що парламент не буде повертатися до питання зниження мобілізаційного віку, — наголосив Руслан Стефанчук.

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Джерело: Громадське
Мобілізація, Руслан Стефанчук
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