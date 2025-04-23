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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ хочет до 9 мая выйти на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей — Хортица

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска не оставляют попыток до 9 мая выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, однако Силы обороны отражают все атаки врага.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) Хортица, рассказывая об оперативной ситуации на Покровском направлении.

Покровское направление: ситуация на 23 апреля

Этот участок фронта остается сложным — оккупанты продолжают атаковать в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки.

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Однако Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага и наносят ему большие потери.

В частности, за последние сутки в результате боевых столкновений украинские защитники уничтожили один легковой автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов.

— Все вражеские атаки отбиты, потерь наших позиций не допущено. Противник не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая, — говорят в ОСГВ Хортица.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Покровском направлении остановлено 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Березовка, Котляровка, Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка.

Покровський напрямок

Фото: Генштаб ЗСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Покровськ, Донецька область

9 Травня, Армия России, Война в Украине, Днепропетровская область, Донецкая область, ВСУ, Покровськ, Російська агресія
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