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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ хоче до 9 травня вийти на адмінмежу Донецької та Дніпропетровської областей – Хортиця

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні віська не полишають спроб до 9 травня вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей, проте Сили оборони відбивають всі атаки ворога.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Хортиця, розповідаючи про оперативну ситуацію на Покровському напрямку.

Покровський напрямок: ситуація на 23 квітня

Ця ділянка фронту залишається найскладнішою – окупанти продовжують атакувати у районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.

Зараз дивляться

Проте Сили оборони України стримують просування ворога та завдають йому великих втрат.

Зокрема, за останню добу в результаті бойових зіткнень українські захисники знищили один легковий автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів.

– Всі ворожі атаки відбито, втрат наших позицій не допущено. Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня, – кажуть в ОСУВ Хортиця.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Покровському напрямку зупинено 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

Покровський напрямок

Фото: Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 155-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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9 Травня, Армія Росії, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Донецька область, ЗСУ, Покровськ, Російська агресія
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