Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 25 апреля 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения.
Такие данные по состоянию на 22:00 24 апреля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 25 апреля 2025
Потери РФ на 25 апреля 2025
- личного состава – около 946 500 (+1 170);
- танков – 10 703 (+9);
- боевых бронированных машин – 22 315 (+3);
- артиллерийских систем – 26 895 (+72);
- реактивных систем залпового огня – 1 372 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 144 (+3);
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119);
- крылатых ракет – 3 196 (+48);
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151);
- специальной техники – 3 860.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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