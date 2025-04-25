Новости ночи 25 апреля: серия ударов по Харькову, взрывы в Крыму и Шуе

Ночью 25 апреля российские войска по меньшей мере час обстреливали Харьков.

Между тем, следователи, криминалисты и эксперты продолжают устанавливать полную информацию об оружии, которое российские войска использовали для удара по Украине 24 апреля.

Столица сегодня в трауре по погибшим после вчерашней атаки на Киев.

Сейчас смотрят

Больше о главных событиях ночи и утра 25 апреля читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака на Харьков

Взрывы в Крыму

Взрывы в Шуе Ивановской области РФ

Зеленский сделал заявление об оружии, использованном РФ для удара по Киеву 24 апреля

Атака на Харьков

Атака на Харьков началась после полуночи 25 апреля.

В частности, произошло несколько попаданий по территории предприятий.

Так, из-за прилета одного из дронов горело гражданское предприятие в Слободском районе.

Также повреждены несколько частных домов.

Больше подробностей местные власти предоставят после обобщения данных.

Взрывы в Крыму

Ночью 25 апреля зафиксирована серия взрывов в Крыму.

По свидетельствам местных, было громко в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки.

Данных о возгорании или попаданиях пока нет.

Взрывы в Шуе Ивановской области РФ

РосСМИ 25 апреля жалуются на атаку дронов в Шуе Ивановской области РФ.

Очевидцы писали о нескольких мощных взрывах над городом, а местные власти призвали людей находиться в безопасных местах.

Больше подробностей пока нет.

Напомним, что 16 и 17 апреля в Шуе находилась под атакой 112 гвардейская ракетная бригада ВС РФ, причастная к обстрелу Сум в Вербное воскресенье.

Зеленский сделал заявление об оружии, использованном РФ для удара по Киеву 24 апреля

Для удара по Киеву 24 апреля российские войска использовали баллистическую ракету производства Северной Кореи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза Москвы и Пхеньяна.

– Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе – только в этом смысл их сотрудничества, – убежден Зеленский.

В настоящее время следователи, криминалисты и эксперты осматривают места попадания ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об оружии и критических компонентах, которые были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран и использованы для ее производства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.