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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 25 квітня 2025 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Такі дані 25 квітня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 25 квітня 2025

Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025
Карта бойових дій на 24 квітня 2025

Ситуація в Україні на 25 квітня 2025

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку українські захисники зупинили 27 штурмових дій загарбників.

Ворог завдав 17 авіаударів, скинувши 26 керованих авіабомб, здійснив 367 обстрілів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки загарбників.

Українські оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів.

Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки, у напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Андріївки, у бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного, у бік Диліївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 65 штурмових дій агресора в районах Водяного Другого, Звірового, Тарасівки, Сухого Яру, Березівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Котлярівки, Андріївки, а також у напрямку Покровська, Новопавлівки, Чунишиного, Олексіївки, Старої Миколаївки, Романівки, Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив десять атак поблизу Костянтинополя, Привільного, у бік Розливу й Одрадного.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися поблизу Новоданилівки, Малих Щербаків, Степового, Щербаків, у бік Малої Токмачки, але успіху не мав.

На Придніпровському напрямку українські військові успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

Втрати РФ на 25 квітня 2025

  • особового складу ‒ близько 946 500 (+1 170);
  • танків ‒ 10 703 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 315 (+3);
  • артилерійських систем – 26 895 (+72);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 372 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 144 (+3);
  • літаків – 370;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119);
  • крилатих ракет ‒ 3 196 (+48);
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151);
  • спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія
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