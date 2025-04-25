Зеленский и дипломаты из более 60 стран посетили место ракетного удара РФ по Киеву

Президент Владимир Зеленский посетил место удара российской баллистической ракеты в Киеве, где почтил память мирных жителей, погибших в результате обстрела в ночь на 24 апреля.

Об этом сообщает сайт ОП.

Обстрел Киева 24 апреля: президент выразил соболезнования семьям погибших

Президент возложил цветы к разрушенному жилому дому, где погибли 12 человек. Среди них — супруги и их 17-летний сын, 14-летняя дочь находится в больнице.

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— Прежде всего хотел бы еще раз выразить соболезнования от себя лично и от всех людей, я уверен. К сожалению, из-за трагических потерь, из-за такого страшного удара российского агрессора по нашим людям, по нашим гражданским людям, — сказал Зеленский.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, спасательные и поисковые операции завершились только сегодня утром. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Всего пострадало 87 человек, среди которых 10 детей и 25 пожилых людей. Более 30 пострадавших остаются в медицинских учреждениях, некоторые из них имеют тяжелые травмы, в частности ампутации.

Ракетная атака нанесла ущерб 51 жилому дому и нескольким нежилым объектам.

К почтению памяти погибших присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн, заместитель министра иностранных дел Литвы Сигитас Миткус, а также 65 послов иностранных государств и международных организаций, представители правительства и дипломатических миссий.

— Ваше присутствие здесь — это большое уважение к украинскому народу, к борьбе за жизнь, — отметил Владимир Зеленский, поблагодарив дипломатов за поддержку и солидарность с народом Украины.

В церемонии приняли участие представители мониторинговой миссии ООН по правам человека, Офиса гуманитарной помощи ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЕС, НАТО, Управления ООН по координации гуманитарных дел, Всемирной продовольственной программы ООН и Международной организации по миграции.

Президент также поблагодарил спасателей, полицейских и все службы, которые принимали участие в спасательных работах и помощи пострадавшим.

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