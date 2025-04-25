Зеленський та дипломати з понад 60 країн відвідали місце ракетного удару РФ по Києву

Президент Володимир Зеленський відвідав місце удару російської балістичної ракети в Києві, де вшанував памʼять мирних жителів, які загинули внаслідок обстрілу в ніч на 24 квітня.

Про це повідомляє сайт ОП.

Обстріл Києва 24 квітня: президент висловив співчуття родинам загиблих

Президент поклав квіти до зруйнованого житлового будинку, де загинули 12 людей. Серед них – подружжя та їхній 17-річний син, 14-річна донька перебуває в лікарні.

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– Передусім хотів би ще раз висловити співчуття від себе особисто й від усіх людей, я впевнений. На жаль, через трагічні втрати, через такий страшний удар російського агресора по наших людях, по наших цивільних людях, – сказав Зеленський.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, рятувальні та пошукові операції завершилися лише сьогодні вранці. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Загалом постраждало 87 людей, серед яких 10 дітей та 25 осіб похилого віку. Більше ніж 30 постраждалих залишаються в медичних закладах, деякі з них мають тяжкі травми, зокрема ампутації.

Ракетна атака завдала шкоди 51 житловому будинку та кільком нежитловим об’єктам.

До вшанування памʼяті загиблих приєдналися керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр з європейських справ Ірландії Томас Бірн, заступник міністра закордонних справ Литви Сігітас Міткус, а також 65 послів іноземних держав і міжнародних організацій, представники уряду та дипломатичних місій.

– Ваша присутність тут – це велика повага до українського народу, до боротьби за життя, – зазначив Володимир Зеленський, подякувавши дипломатам за підтримку та солідарність із народом України.

У церемонії взяли участь представники моніторингової місії ООН з прав людини, Офісу гуманітарної допомоги ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ЄС, НАТО, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Міжнародної організації з міграції.

Президент також подякував рятувальникам, поліцейським та всім службам, які брали участь у рятувальних роботах і допомозі постраждалим.

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