После заморозков придет тепло: какой будет погода в конце апреля и в мае

В Украину после похолодания, которое ожидается в последнюю декаду апреля, придет настоящее тепло.

Какая будет погода в дальнейшем в мае — Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на выходных

На этих выходных и в конце апреля в Украине ожидается снижение температурных показателей и даже заморозки.

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26 апреля будет еще более-менее тепло, хотя и немного прохладнее, чем в последние дни. Днем ​​ожидается 11-16°, на Юге и Востоке страны — 19-24°.

Также 26 апреля возможны кратковременные дожди в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах, а на Юге и юго-востоке даже с грозами.

А вот уже ночью 27 и 28 апреля столбики термометров опустятся ниже — до 1-6° тепла. 27 апреля в западных и северных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°, днем — ​​9-14° тепла.

28 апреля заморозки придут и в восточный регион Украины. Во всех трех областях в понедельник прогнозируется 0-3°, днем — ​​12-17° тепла.

Погода в Украине в первой декаде мая

1-2 мая в Украине преимущественно без осадков, 3-5 мая местами кратковременные дожди, грозы.

– В начале мая ожидается температура ночью 4-10 тепла, днем — ​​14-20 градусов. 1-2 мая преимущественно без осадков. Поскольку будет влиять поле повышенного атмосферного давления, будет меньше осадков, больше солнечных прояснений, – отмечает Наталья Птуха.

С 3 по 5 мая местами могут быть кратковременные дожди, грозы.

Какая будет средняя температура в Украине в мае

Среднемесячная температура в мае по территории Украины будет 15-19 градусов тепла, в горных районах 12-14 выше нуля. И это на 1,5-2 градуса выше нормы.

— То есть ожидаем, что месяц должен быть немного теплее, чем обычно. Осадки будут в пределах нормы.

Таким образом, погодных аномалий в мае не прогнозируется – первые 10 дней месяца будут в границах классических для этого месяца температур, с незначительными колебаниями.

К слову, ранее сообщалось, что нынешняя зима в Киеве стала одной из самых теплых в истории.

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