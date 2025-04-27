На мотоциклах вместо танков: как ВСУ останавливают российские моторизованные штурмы

Россияне на фронте более массово используют для штурмов мотоциклы, багги и другую легкую технику. В то же время украинские беспилотные системы и технологии являются эффективным противодействием таким атакам.

Об этом в эфире Єдиних новин ведущей Яне Брензей рассказал командир артиллерийской батареи 71 отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Алексей с позывным Один.

Россияне штурмуют на мотоциклах

По его словам, в зоне ответственности бригады на Новопавловском направлении россияне продолжают активные штурмы, пытаются прорваться на легкой технике, в частности, на мотоциклах, багги и квадроциклах.

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Командир артиллерийской батареи Алексей рассказал, что захватчики на протяжении всей войны пытались для прорывов использовать легкую технику. Однако сейчас это приобрело массовый характер.

— Если раньше было 1, 2, 3, 5 транспортных средств, то сейчас их может ехать и 40. Соответственно, такое количество довольно сложно остановить, но благодаря тому, что мы имеем довольно хорошие беспилотные технологии, поддержку не только нашей артиллерии, но и наших БПС (беспилотные воздушные системы), то есть FPV-дроны, они очень-очень выручают в этом случае, ‒ отметил командир.

Что касается использования беспилотников в боях, то, по словам Алексея Одина, из-за массового использования врагом дронов наши военные вынуждены тщательно маскировать свои позиции.

— То есть, если сначала наши коллеги были нашими глазами, то сейчас они очень нам помогают с остановкой быстрой техники. Мы можем сосредоточиться своими силами на контрбатарейной борьбе, уничтожении живой силы, разборке точек взлета или каких-то укрытий, где скопился противник. Беспилотные системы останавливают быстрые цели. Они показали себя как хороший выбор для точечного поражения, ‒ подчеркнул военный.

Новая тактика россиян на мотоциклах

Так, российское Минобороны 26 апреля опубликовало видеозапись, на которой военнослужащие 299 (воздушно-десантного) полка ВДВ (98 дивизии ВДВ) отрабатывают наступательную и оборонительную тактику на мотоциклах группами по два-три человека.

По словам представителя оперативно-тактической группировки Харьков подполковника Павла Шамшина, российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя на мотоциклах, а это свидетельствует о том, что они будут использовать мотоциклы в наступательных операциях летом и осенью 2025 года.

Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским солдатам быстрее передвигаться и лучше маневрировать, убегая от украинских беспилотников. Однако рев мотора мотоцикла мешает водителю услышать приближение украинского дрона.

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) наблюдают усиление российских механизированных и комбинированных моторизованных атак, а также транспортировку пехоты мотоциклами и гражданскими транспортными средствами по всей линии фронта. По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на мотоциклах и гражданских транспортных средствах возле Багатира, в Донецкой области.

Как поддержать 71 бригаду

Поддержать 71 бригаду можно на всеукраинской платформе Друзья ДШВ, где каждый может оформить ежемесячную подписку на донат — определенная сумма каждый месяц будет идти непосредственно десантно-штурмовым войскам, в частности 71 бригаде.

— Поскольку подразделение очень большое, то соответственно потребности у нас от малого до чего-то очень большого. В моем подразделение это экипировка точек взлета для расчетов, банки для питания, антенны для пилотов, что-то большее — машины, пикапы для подвоза припасов, эвакуации раненых. Еще больше — это, например, экскаватор. Поэтому всегда есть куда потратить, всегда нужны донаты, ‒ подчеркнул командир Алексей.

Источник : ISW

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