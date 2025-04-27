На мотоциклах замість танків: як ЗСУ зупиняють російські моторизовані штурми

Росіяни на фронті масовіше використовують для штурмів мотоцикли, багі та іншу легку техніку. Водночас українські безпілотні системи та технології є ефективною протидією таким атакам.

Про це в ефірі Єдиних новин ведучій Яні Брензей розповів командир артилерійської батареї 71 окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Олексій із позивним Одін.

Росіяни штурмують на мотоциклах

За його словами, у зоні відповідальності бригади на Новопавлівському напрямку росіяни продовжують активні штурми, намагаються прорватися на легкій техніці, зокрема на мотоциклах, багі та квадроциклах.

Зараз дивляться

Командир артилерійської батареї Олексій розповів, що загарбники впродовж всієї війни намагалися для проривів використовувати легку техніку. Проте зараз це набуло масового характеру.

– Якщо раніше було 1, 2, 3, 5 транспортних засобів, то нині їх може їхати й 40. Відповідно, таку кількість доволі складно зупинити, але завдяки тому, що ми маємо доволі добрі безпілотні технології, підтримку не тільки нашої артилерії, а й наших БПС (безпілотні повітряні системи), тобто FPV-дрони, вони дуже-дуже виручають у цьому разі, – наголосив командир.

Щодо використання безпілотників у боях, то, за словами Олексія Одіна, через масове використання ворогом дронів наші військові вимушені ретельніше маскувати свої позиції.

– Тобто, якщо спочатку наші колеги були нашими очима, то наразі вони дуже нам допомагають із зупинкою швидкої техніки. Ми можемо зосередитися своїми силами на контрбатарейній боротьбі, знищенні живої сили, розбиранні точок зльоту або якихось укриттів, де скупчився противник. Безпілотні системи зупиняють швидкі цілі. Вони показали себе як гарний вибір для точкового ураження, – наголосив військовий.

Нова тактика росіян на мотоциклах

Так, російське Міноборони 26 квітня опублікувало відеозапис, на якому військовослужбовці 299 (повітряно-десантного) полку ПДВ (98 дивізії ПДВ) відпрацьовують наступальну й оборонну тактику на мотоциклах групами по дві-три особи.

За словами речника оперативно-тактичного угруповання Харків підполковника Павла Шамшина, російські військові навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, а це свідчить про те, що вони використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях влітку та восени 2025 року.

Російські військові готують водіїв мотоциклів, які відпрацьовують наступальну й оборонну тактику. Українські військові припускають, що росіяни готують мотоциклістів для штурмів улітку та восени 2025 року.

Шамшин наголосив, що мотоцикли дозволяють російським солдатам швидше пересуватися та краще маневрувати, тікаючи від українських безпілотників. Проте ревіння мотора мотоцикла заважає водієві почути наближення українського дрона.

Аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) спостерігають посилення російських механізованих і комбінованих моторизованих атак, а також транспортування піхоти мотоциклами та цивільними транспортними засобами по всій лінії фронту. За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися мотоциклами та цивільними транспортними засобами біля Багатира, що на Донеччині.

Як підтримати 71 бригаду

Підтримати 71 бригаду можна на всеукраїнській платформі Друзі ДШВ, де кожен може оформити щомісячну підписку на донат – певна сума кожного місяця буде йти безпосередньо десантно-штурмовим військам, зокрема 71 бригаді.

– Оскільки підрозділ дуже великий, то відповідно потреби в нас від малого до чогось дуже великого. У моєму підрозділі це екіпірування точок зльоту для розрахунків, банки для живлення, антени для пілотів, щось більше – машини, пікапи для підвозу припасів, евакуації поранених. Ще більше – це, наприклад, екскаватор. Тому завжди є куди потратити, завжди потрібні донати, – наголосив командир Олексій.

Джерело : ISW

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