В соглашении о недрах США не будут засчитывать уже оказанную помощь — Шмыгаль

В соглашении о недрах между Украиной и США не будет засчитываться помощь Украине, предоставленная США до подписания соглашения.

Об этом по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами, — сообщил он.

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Соглашение о недрах между Украиной и США

Шмыгаль отметил, что над документом работают юридические команды и есть хороший прогресс.

– Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Документ должен быть обязательно ратифицирован парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания, — подчеркнул он.

К тому же, в эфире телемарафона Єдині новини Шмыгаль сообщил, что соглашений будет несколько, в том числе основное межправительственное. По его словам, документ будет ратифицироваться в парламенте и затем во время выполнения этого соглашения, возможно, будут так называемые исполнительные отраслевые соглашения между американской государственной компанией DWS и украинской компанией.

К слову, ранее Шмыгаль рассказывал, что США и Украина договорились начать работу над зоной свободной торговли.

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