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За неделю над Украиной сбили 841 воздушную цель: 48 ракет и 793 дрона

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В течение недели (с 21 по 27 апреля) противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила 841 вражескую воздушную цель.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Уничтоженные воздушные цели за неделю

Так, наша противовоздушная оборона за неделю уничтожила:

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  • 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 6 крылатых ракет Калибр;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 442 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 114 разведывательных БпЛА;
  • 237 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение недели осуществила около 160 вылетов, в частности:

  • более 90 — на истребительное авиационное прикрытие;
  • около 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку наших войск.

Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли десятки авиаударов ракетами различных типов и авиабомбами по вражеским позициям. Зафиксировано поражение командных пунктов, объектов логистического обеспечения, а также мест скопления живой силы и военной техники российского врага.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ
авіація, Война в Украине, Повітряні сили України, Шахеди
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