За неделю над Украиной сбили 841 воздушную цель: 48 ракет и 793 дрона
В течение недели (с 21 по 27 апреля) противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила 841 вражескую воздушную цель.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Уничтоженные воздушные цели за неделю
Так, наша противовоздушная оборона за неделю уничтожила:
- 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 6 крылатых ракет Калибр;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 442 ударных БпЛА типа Shahed;
- 114 разведывательных БпЛА;
- 237 БпЛА других типов.
Авиация Воздушных сил в течение недели осуществила около 160 вылетов, в частности:
- более 90 — на истребительное авиационное прикрытие;
- около 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку наших войск.
Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли десятки авиаударов ракетами различных типов и авиабомбами по вражеским позициям. Зафиксировано поражение командных пунктов, объектов логистического обеспечения, а также мест скопления живой силы и военной техники российского врага.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.