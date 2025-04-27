За неделю над Украиной сбили 841 воздушную цель: 48 ракет и 793 дрона

В течение недели (с 21 по 27 апреля) противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила 841 вражескую воздушную цель.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Уничтоженные воздушные цели за неделю

Так, наша противовоздушная оборона за неделю уничтожила:

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31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

6 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

442 ударных БпЛА типа Shahed;

114 разведывательных БпЛА;

237 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение недели осуществила около 160 вылетов, в частности:

более 90 — на истребительное авиационное прикрытие;

около 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку наших войск.

Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли десятки авиаударов ракетами различных типов и авиабомбами по вражеским позициям. Зафиксировано поражение командных пунктов, объектов логистического обеспечения, а также мест скопления живой силы и военной техники российского врага.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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