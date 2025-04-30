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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Основными целями были Днепр и Харьков: оккупанты за ночь запустили 108 дронов

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в ночь на 30 апреля 2025 года (с 21:30 29 апреля) атаковали Украину 108 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов.

Атака 30 апреля: сколько дронов уничтожили силы ПВО

Враг запустил дроны с нескольких направлений: из российских регионов Курск и Приморско-Ахтарск, а также из Чауды в оккупированном Крыму.

Основными целями врага стали Днепр и Харьков.

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Для отражения воздушного нападения врага были привлечены авиация, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ.

— По состоянию на 11:30 подтверждено сбивание 50 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий), — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 12:00 в воздушном пространстве Украины продолжали летать два российских дрона. По ним продолжалась работа украинской обороны.

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наслідки обстрілу

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ
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