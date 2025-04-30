Основними цілями були Дніпро та Харків: окупанти за ніч запустили 108 дронів
Російські загарбники в ніч на 30 квітня 2025 року (з 21:30 29 квітня) атакували Україну 108 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів.
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Ворог запустив дрони з кількох напрямків: із російських регіонів Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауди в окупованому Криму.
Основними цілями ворога стали Дніпро і Харків.
Для відбиття повітряного нападу ворога було залучено авіацію, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.
– Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків), – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 12:00 у повітряному просторі України продовжували літати два російські дрони. По них тривала робота української оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.