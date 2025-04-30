Основними цілями були Дніпро та Харків: окупанти за ніч запустили 108 дронів

Російські загарбники в ніч на 30 квітня 2025 року (з 21:30 29 квітня) атакували Україну 108 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Атака 30 квітня: скільки дронів знищили сили ППО

Ворог запустив дрони з кількох напрямків: із російських регіонів Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауди в окупованому Криму.

Основними цілями ворога стали Дніпро і Харків.

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Для відбиття повітряного нападу ворога було залучено авіацію, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.

– Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків), – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 12:00 у повітряному просторі України продовжували літати два російські дрони. По них тривала робота української оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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