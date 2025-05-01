16 стран ЕС готовятся увеличить оборонные расходы в обход бюджетных ограничений — Politico

Шестнадцать государств-членов Европейского Союза намерены воспользоваться положением о чрезвычайной ситуации, позволяющим увеличить расходы на оборону, не нарушая бюджетных правил ЕС.

Об этом сообщает издание Politico.

Увеличение расходов на оборону ЕС

Среди стран, поддержавших такой подход, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

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Согласно источникам издания, двенадцать из этих стран уже направили соответствующие запросы Европейской комиссии.

Как отмечает Politico, “использование исключения предполагает возможность увеличения оборонных расходов до 1,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно в течение четырех лет, не в нарушение фискальных правил ЕС”.

Еврокомиссия призвала страны-члены принять решение до 30 апреля во избежание фискальной разбалансированности на фоне роста напряжения на финансовых рынках. Однако, как уточняет издание, крайний срок носит рекомендательный характер.

К примеру, министр экономики Испании Карлос Куэрпо отметил, что окончательное решение будет принято “в течение следующих месяцев”.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти со своей стороны сообщил, что Рим стремится добиться целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборонные расходы.

С этой целью Италия планирует изменить подход к расчетам, включив в них дополнительные статьи расходов. По его словам, обновленные стандарты расходов будут рассмотрены на саммите НАТО в июне.

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