16 країн ЄС готуються збільшити оборонні витрати в обхід бюджетних обмежень — Politico

Шістнадцять держав-членів Європейського Союзу мають намір скористатися положенням про надзвичайну ситуацію, яке дозволяє збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетних правил ЄС.

Про це повідомляє видання Politico.

Збільшення витрат на оборону ЄС

Серед країн, що підтримали такий підхід, — Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.

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Згідно з джерелами видання, дванадцять із цих країн уже направили відповідні запити до Європейської комісії.

Як зазначає Politico, “використання винятку передбачає можливість збільшення оборонних витрат до 1,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно протягом чотирьох років, не порушуючи фіскальних правил ЄС”.

Єврокомісія закликала країни-члени ухвалити рішення до 30 квітня, щоби уникнути фіскальної розбалансованості на тлі зростання напруги на фінансових ринках. Проте, як уточнює видання, крайній термін має рекомендаційний характер.

Наприклад, міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо зазначив, що остаточне рішення буде ухвалено “впродовж наступних місяців”.

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті зі свого боку повідомив, що Рим прагне досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП на оборонні витрати.

З цією метою Італія планує змінити підхід до розрахунків, включивши в них додаткові статті витрат. За його словами, оновлені стандарти витрат будуть розглянуті на саміті НАТО в червні.

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