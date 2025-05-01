Безопасность на дороге — превыше всего. Одним из факторов, влияющих на нее, является видимость транспортного средства.

Факты ICTV узнавали, нужно ли включать фары днем в городе и когда это обязательно.

Нужно ли включать фары днем и когда это надо делать

В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения , на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

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В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

В городе (в пределах населенного пункта) — такое требование не является обязательным, если не ухудшены погодные условия или нет соответствующего дорожного знака.

Так что закон включать фары в городе не требует, но:

При плохой видимости (туман, дождь, снег, сумерки, сильная облачность) — ближний свет фар обязателен даже в городе.

Если есть соответствующий дорожный знак, нужно следовать указаниям.

Когда нужно включать ближний свет фар в городе

Обязательно включать ближний свет фар в городе нужно:

В темное время суток — от заката до восхода солнца.

Во время плохой видимости — туман, сильный дождь, снегопад, задымленность.

В тоннелях — даже в светлое время суток.

Во время буксировки — для обоих автомобилей.

В режиме движения колонны или спецмероприятий — с участием полиции или организованных групп.

На маршрутках, движущихся по полосе, предназначенной для движения навстречу общему потоку (обозначенной знаком 5.8).

На автобусах и микроавтобусах, которые перевозят организованные группы детей.

На тяжеловесном и крупногабаритном транспорте, сельхозтехнике шириной более 2,6 метра, а также на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы.

Когда можно получить штраф

Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения Украины, водители обязаны включать ближний свет фар во время движения в светлое время суток вне населенных пунктов.

Нарушение этой нормы влечет за собой наложение штрафа в размере 510 гривен в соответствии с частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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