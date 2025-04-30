Штраф за шашлык на природе: сумма и когда накладывается

В 2025 году в Украине действуют строгие правила по жарке шашлыка на природе. Несоблюдение этих правил может привести к значительным штрафам.

Как избежать штрафа за шашлыки на природе и когда он накладывается — читайте на Фактах ICTV.

Могут ли оштрафовать за жарку шашлыка на природе

Во время военного положения и ведения боевых действий посещение лесов и зеленых насаждений на определенных территориях Украины запрещено. Ведь есть много мест, которые до сих пор обследуются взрывотехниками ГСЧС. На этих территориях отдых запрещен.

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Также с мая начинается пожароопасный период, который вносит определенные запреты. Законодательством Украины четко определен список мест, в которых разрешено разводить огонь и жарить мясо.

Жарить шашлыки запрещено в следующих местах:

вблизи водоемов (на расстоянии ближе чем 30 м);

в лесах и лесополосах (особенно в пожароопасный период);

в парках, скверах, то есть в пределах населенных пунктов и в общественных местах;

на природно-заповедной территории.

За нарушение указанных норм грозит наказание.

Какой штраф за шашлык на природе

Сумма штрафа за шашлык зависит от места нарушения, а также от статьи административного кодекса, по которой квалифицируют нарушение.

За разведение костра в лесу нарушителю грозит наказание в размере от 1530 до 3400 грн. Штраф предусмотрен за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Штраф за шашлык на природе, если не погасить должным образом костер, составляет от 1530 до 4590 грн.

Если непогашенный огонь спровоцировал крупный пожар, тогда лицу может грозить уголовная ответственность по статье 270 Уголовного кодекса Украины, в частности лишение свободы до трех лет.

За приготовление шашлыка вблизи населенного пункта придется заплатить от 340 грн до 1360 грн. Это расценивается как нарушение правил благоустройства (статья 152 КУоАП).

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