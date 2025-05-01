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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Электронная очередь в ТЦК: что это и как записаться

електронна черга в ТЦК
Фото: Pexels

Для обновления данных военнообязаными Министерство обороны совместно с командованием Сухопутных войск запустило электронную очередь.

Факты ICTV рассказывают, как зарегистрироваться в ТЦК онлайн с помощью электронной очереди.

Электронная очередь в ТЦК: как работает сервис

Для того чтобы обновить данные, теперь не нужно стоять в очереди, достаточно записаться онлайн и прийти в ТЦК в определенное время.

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Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно на сайте Министерства обороны Украины по ссылке.

Выглядит сервис следующим образом:

як зареєструватися в тцк онлайн

Фото: скриншот з сайту Міноборони України

Электронная очередь в ТЦК: как записаться

Для записи в еЧергу нужно на сайте Минобороны:

  • выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете;
  • ввести персональные данные для записи — ФИО, номер телефона, электронный адрес;
  • подтвердить внесенные данные;
  • получить SMS-сообщение с датой и временем записи.

После этого в определенное время необходимо прийти в ТЦК и СП и обновить личные данные.

Электронная очередь в ТЦК позволяет экономить время и не требует стояния в длинных очередях.

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