Юлия Гайдук, редакторка ленты
Электронная очередь в ТЦК: что это и как записаться
Для обновления данных военнообязаными Министерство обороны совместно с командованием Сухопутных войск запустило электронную очередь.
Факты ICTV рассказывают, как зарегистрироваться в ТЦК онлайн с помощью электронной очереди.
Электронная очередь в ТЦК: как работает сервис
Для того чтобы обновить данные, теперь не нужно стоять в очереди, достаточно записаться онлайн и прийти в ТЦК в определенное время.
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Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно на сайте Министерства обороны Украины по ссылке.
Выглядит сервис следующим образом:
Электронная очередь в ТЦК: как записаться
Для записи в еЧергу нужно на сайте Минобороны:
- выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете;
- ввести персональные данные для записи — ФИО, номер телефона, электронный адрес;
- подтвердить внесенные данные;
- получить SMS-сообщение с датой и временем записи.
После этого в определенное время необходимо прийти в ТЦК и СП и обновить личные данные.
Электронная очередь в ТЦК позволяет экономить время и не требует стояния в длинных очередях.
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