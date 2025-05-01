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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Електронна черга в ТЦК: що це та як записатися

електронна черга в ТЦК
Фото: Pexels

Для оновлення даних військовозобов’язаними Міністерство оборони спільно з командуванням Сухопутних військ запустило електронну чергу.

Факти ICTV розказують, як зареєструватися в ТЦК онлайн за допомогою електронної черги.

Електронна черга в ТЦК: як працює сервіс

Для того щоб оновити дані, тепер не потрібно стояти в черзі, достатньо записатися онлайн та прийти до ТЦК у визначений час.

Зараз дивляться

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна на сайті Міністерства оборони України за посиланням.

Сервіс має такий вигляд:

як зареєструватися в тцк онлайн

Фото: скриншот з сайту Міноборони України

Електронна черга до ТЦК: як записатися

​Для запису до еЧерги потрібно на сайті Мініоборони:

  • обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку;
  • ввести персональні дані для запису – ПІБ, номер телефону, електронну адресу;
  • підтвердити внесені дані;
  • отримати SMS-повідомлення з датою та часом запису.

Після цього у визначений час необхідно прийти до ТЦК та СП та оновити особисті дані.

Електронна черга в ТЦК дозволяє економити час та не вимагає стояння у довжелезних чергах.

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