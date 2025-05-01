Могут появиться новые мощности и заводы: Свириденко о выгоде для Украины от соглашения об ископаемых

Благодаря подписанию соглашения с США о полезных ископаемых появляется возможность привлекать больше инвестиций в украинскую экономику. Это поможет получить инвесторов и каналы сбыта продукции.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

В чем выгода соглашения с США о полезных ископаемых для Украины

— В Украине могут появиться новые мощности по добыче ископаемых и заводы, которых могло бы не быть без этого соглашения и вовлеченности американских партнеров. Бесспорно, это продолжение нашего стратегического партнерства с США на фоне российской агрессии. Мне кажется, что это самое главное, — заявила Свириденко.

Она обратила внимание, что соглашение предусматривает соблюдение критических пунктов, таких как полный контроль и собственность Украины на все ресурсы, которые расположены на нашей территории и в территориальных водах.

Сейчас смотрят

По ее словам, именно Украинское государство определяет, где и что добывать. В соглашении закреплено, что недра остаются в украинской собственности, отметила Свириденко.

— Второе, конечно, — что наша национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в приватизации и управлении государственными компаниями. Очень важно, что соглашение не имеет никаких долгов, не содержит упоминаний о долговых обязательствах перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равномерному сотрудничеству и привлечению иностранных инвестиций. Оно никоим образом не меняет наше евроинтеграционное направление и курс и соответствует нашей Конституции, — пояснила министр экономики.

Соглашение предусматривает, что фонд будет наполняться только из новых лицензий. То есть речь идет о том, что Украина свой вклад (50%) делает от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, отметила Свириденко, которые будут поступать в бюджет после создания фонда.

— А доходы от уже начатых проектов или запланированных в бюджете поступлений не включаются в фонд. Важно, что в соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве между нашими государствами, — рассказала она.

Что будет происходить с доходами от добычи ресурсов

Доходы от добычи будут возвращаться в фонд и реинвестироваться в Украину в течение следующих 10 лет. При этом ни одна из сторон не будет претендовать на распределение дивидендов, сказала Свириденко.

— Нам важно закрепить этот механизм, чтобы быть уверенными, что этот фонд соответствует задаче по привлечению инвестиций в нашу экономику. Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не будут распределяться, а могут только инвестироваться в Украину, новые проекты и восстановление. Перечень этих проектов мы будем обсуждать с партнерами дополнительно, — обратила внимание министр экономики.

По ее мнению, очевидно, что ни о каких долгах не может идти речи. Задача Украины — это продолжение стратегического партнерства между нашими государствами.

Свириденко отметила, что обе страны смогут инвестировать, зарабатывать в Украине через транспортные технологии и открытие новых производственных мощностей.

Фонд восстановления: на какую сумму рассчитывает Украина

— Это зависит от того, как будут инвестировать обе стороны в этот фонд. Конечно, чем больше инвестиций и успешных проектов — тем больше возможностей, чтобы обе страны зарабатывали, — сказала Свириденко.

Фонд будет поддерживаться через американское агентство DFC, которое будет помогать Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в Европейском Союзе и других странах, отметила министр экономики.

По ее словам, передача и развитие технологий — это важная составляющая соглашения. Она подчеркнула, что Украине нужны не только инвестиции, но и инновации — все, что нужно для добычи полезных ископаемых и развития месторождений, а также получения новых лицензий и месторождений.

В то же время это соглашение требует ратификации Верховной Радой Украины. Юлия Свириденко выразила надежду, что этот документ будет ратифицирован как можно быстрее.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.