Можуть з’явитися нові потужності та заводи: Свириденко про вигоду для України від угоди про копалини

Завдяки підписанню угоди зі США про корисні копалини з’являється можливість залучати більше інвестицій в українську економіку. Це допоможе отримати інвесторів і канали збуту продукції.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

У чому вигода угоди зі США про корисні копалини для України

– В Україні можуть з’явитися нові потужності з видобутку копалин і заводи, яких могло б не бути без цієї угоди та залученості американських партнерів. Безперечно, це продовження нашого стратегічного партнерства з США на тлі російської агресії. Мені здається, що це найголовніше, – заявила Свириденко.

Вона звернула увагу, що угода передбачає дотримання критичних пунктів, таких як повний контроль і власність України на всі ресурси, які розташовані на нашій території та у територіальних водах.

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За її словами, саме Українська держава визначає, де та що видобувати. В угоді закріплено, що надра залишаються в українській власності, наголосила Свириденко.

– Друге, звичайно, — що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін у приватизації та управлінні державними компаніями. Дуже важливо, що угода не має жодних боргів, не містить згадок про боргові зобов’язання перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівномірній співпраці та залученню іноземних інвестицій. Вона жодним чином не змінює наш євроінтеграційний напрямок і курс і відповідає нашій Конституції, – пояснила міністр економіки.

Угода передбачає, що фонд наповнюватиметься лише з нових ліцензій. Тобто йдеться про те, що Україна свій внесок (50%) робить від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів, нафти та газу, зазначила Свириденко, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.

– А доходи від вже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не вносяться до фонду. Важливо, що в угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю між нашими державами, – розповіла вона.

Що відбуватиметься з доходами від видобутку ресурсів

Доходи від видобутку повертатимуться у фонд та реінвестуватимуться в Україні протягом наступних 10 років. Водночас жодна зі сторін не претендуватиме на розподіл дивідендів, сказала Свириденко.

– Нам важливо закріпити цей механізм, щоб бути впевненими, що цей фонд відповідає завданню з залучення інвестицій в нашу економіку. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілятимуться, а можуть лише інвестуватися в Україну, нові проєкти та відбудову. Перелік цих проєктів ми обговорюватимемо з партнерами додатково, – звернула увагу міністр економіки.

На її думку, очевидно, що ні про які борги не може йтися. Завдання України – це продовження стратегічного партнерства між нашими державами.

Свириденко наголосила, що обидві країни зможуть інвестувати, заробляти в Україні через транспортні технології та відкриття нових виробничих потужностей.

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– Це залежить від того, як інвестуватимуть обидві сторони в цей фонд. Звичайно, чим більше інвестицій та успішних проєктів – тим більше можливостей, щоб обидві країни заробляли, – сказала Свириденко.

Фонд підтримуватиметься через американське агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і в Європейському Союзі та інших країнах, зазначила міністр економіки.

За її словами, передавання та розвиток технологій – це важливий складник угоди. Вона наголосила, що Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації – все, що потрібно для видобутку корисних копалин і розвитку родовищ, а також отримання нових ліцензій і родовищ.

Водночас ця угода потребує ратифікації Верховною Радою України. Юлія Свириденко висловила сподівання, що цей документ буде ратифікований якнайшвидше.

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