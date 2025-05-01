Переговоры между Украиной, США и Европой: Сибига анонсировал новый раунд

Продолжаются консультации с партнерами относительно определения места, формата и содержательного наполнения следующего раунда переговоров с США с участием Германии, Франции и Великобритании, которые должны пройти уже в ближайшем времени.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналиста: “Действительно ли Украина ожидает визит США на этой неделе?” заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

— У нас было несколько раундов переговоров с нашими ближайшими союзниками в формате “И3+США-Украина” в Париже-Лондоне. “И3” это Германия-Франция-Великобритания. И, безусловно, следующим шагом будет очередная встреча в таком формате. Сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения. Потому что главное – это содержательное наполнение и результат, – сказал он

Сибига надеется, что следующий раунд переговоров в формате “И3+США-Украина”, который должен пройти совсем скоро, будет еще одним сильным шагом на пути к достижению справедливого мира.

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Сибига о встрече Зеленского и Трампа в Риме

Сибига отдельно упомянул недавнюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Риме. Он назвал ее “очень содержательной и ценной встречей”, которая имела “качественно новые элементы”.

Министр добавил, что все усилия направлены на достижение справедливого мира. Он отметил, что фундаментальным шагом на этом пути должно быть установление безусловного перемирия.

– Безусловного перемирия, которое Украина приняла, напомню, в Джидде безоговорочно. И сейчас мы должны совместно все давить на Россию, чтобы получить четкий ответ на предложение о безусловном перемирии – на суше, воздухе и на море. Украина это предложение приняла. Мы готовы. Украина никогда не была помехой для достижения мира. Поэтому очень важно продолжать эти усилия, — сказал он.

Сибига подчеркнул важность вовлечения лидерства США в мирные усилия.

— Не только Украина – мир требует. Мы приветствуем мирные усилия США, направленные на достижение справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира для нашего государства, — отметил Сибига.

Напомним, что ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что переговоры в Париже 16 апреля и в Лондоне 23 апреля продемонстрировали свою эффективность, поэтому встречи в таком формате продолжатся.

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