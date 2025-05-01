Шпионил за эшелонами ВСУ: на железной дороге Харьковщины разоблачили российского агента

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской военной разведки (ГРУ) в Харьковской области.

51-летний помощник машиниста местного локомотивного депо шпионил за эшелонами ВСУ и передавал координаты военных объектов.

Российский агент на украинской железной дороге

По данным контрразведки СБУ, основным заданием подозреваемого была передача координат железнодорожных платформ, где разгружается военная техника Сил обороны Украины.

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Предатель фиксировал время и место прибытия эшелонов ВСУ на объекты Укрзализниці.

Кроме того, агент шпионил за направлениями полетов боевых вертолетов ВСУ, пытаясь определить вероятные локации авиабаз украинских сил.

Сотрудники СБУ разоблачили его во время подготовки агентурного отчета для оккупантов.

У задержанного был изъят запасной телефон, по которому он общался с куратором.

Как стало известно, подозреваемый попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих антиукраинских комментариев в социальной сети Одноклассники.

Следственные органы СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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