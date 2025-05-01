Шпигував за ешелонами ЗСУ: на залізниці Харківщини викрили російського агента

Служба безпеки України затримала ще одного агента російської військової розвідки (ГРУ) у Харківській області.

51-річний помічник машиніста місцевого локомотивного депо шпигував за ешелонами ЗСУ та передавав координати військових об’єктів.

Російський агент на українській залізниці

За даними контррозвідки СБУ, основним завданням підозрюваного було передання координат залізничних платформ, де розвантажується військова техніка Сил оборони України.

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Зрадник фіксував час та місце прибуття ешелонів ЗСУ на об’єкти Укрзалізниці.

Крім того, агент шпигував за напрямками польотів бойових вертольотів ЗСУ, намагаючись визначити ймовірні локації авіабаз українських сил.

Співробітники СБУ викрили його під час підготовки агентурного звіту для окупантів.

У затриманого було вилучено запасний телефон, яким він спілкувався з куратором.

Як стало відомо, підозрюваний потрапив у поле зору російських спецслужб через свої антиукраїнські коментарі в соціальній мережі Однокласники.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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