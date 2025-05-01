Три пакета санкций: Зеленский рассказал, кто и почему попал под ограничениями

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ввела новые санкции против компаний и лиц, которые поддерживают российскую агрессию.

Зеленский прокомментировал новые санкции

Президент сообщил, что первый пакет ограничений коснулся 36 компаний и пяти физических лиц, которые помогают российскому военному производству. Среди них — поставщики титана, металлургические предприятия, энергетические и машиностроительные компании.

Часть из них уже под санкциями других государств. По словам Зеленского, Украина пытается действовать вместе с международными партнерами, чтобы давление на Россию было сильнее.

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Второй пакет включает 106 компаний и организаций, которые поддерживают присутствие российских оккупантов в Крыму, в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечивают поставки для вражеской армии.

— Третий санкционный пакет — это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц, — сообщил Зеленский.

Во время доклада о санкционных шагах президент поручил готовить следующие ограничения.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций.

Среди лиц, к которым применены ограничения, есть блогер Мирослав Олешко, бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко, бывший глава запрещенной партии Государство Дмитрий Василец и медиаэксперт Александр Скубченко.

Источник: Владимир Зеленский

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